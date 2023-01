PINO RECIBIÓ A JÓVENES CICLISTAS QUE UNIERON ALASKA CON USHUAIA

El encuentro se dio en el marco de una convocatoria propuesta por el Concejal en Presidencia de la Institución para entregar diplomas de reconocimiento y celebrar la hazaña, oportunidad en que pudieron dar a conocer en detalle los pormenores y los aspectos de un recorrido que cuenta con unos 40.170 km de caminos, historias y culturas.

Durante el diálogo, los oriundos de la provincia de Santa Fe, agradecieron el recibimiento y la distinción revelando que “partimos desde Alaska, justamente para elegir a Ushuaia como objetivo final”, aunque reconocieron que “el objetivo también fue ir conociendo y relacionándonos con la gente”.

El concejal Pino, por su parte, valoró la experiencia de vida y resaltó la importancia de la concreción de proyectos de esta magnitud como ejemplo de que “los sueños se cumplen”, a la vez que reconoció el orgullo de que la ciudad de Ushuaia justamente sea el objetivo de viajeros de todo el mundo.

Los ciclistas recordaron que todo empezó en 2015, cuando decidieron hacer las visas y comenzar su viaje en el extremo norte. Desde allí inició la aventura que contó con un sinfín de “historias, anécdotas, aprendizajes, dificultades y muchos kilómetros a lo largo de toda América”, compartieron.

Enfrentaron la incertidumbre y las dificultades de la pandemia, “sin ser motivo para renunciar, priorizando continuar con el viaje”, aseguraron, y agregaron que “viajar en bicicleta te permite el acercamiento a la gente y a la cultura de cada lugar, conocer historias, meternos en la vida de las familias”.

Sobre concretar semejante proyecto, explicaron que “disponer del tiempo” fue una de las virtudes, tanto como la importancia de “no postergar los sueños, no necesariamente viajar; este, en este caso, es el nuestro”. Animarse a enfrentar las dificultades desde “el desafío mental”, hasta comprender que se puede “generar sustento trabajando en las diferentes oportunidades que se van presentando a lo largo del camino”. “Cuando tenés intenciones de trabajar, podés solventarte”, comentaron los viajeros, “más en un esquema de vida donde la prioridad y los gastos están concentrados en la alimentación” y no en los gastos fijos de rentas, impuestos, servicios, etc.

Finalmente, contaron que cómo la idea es seguir viajando, “estamos desarrollando nuestro canal de Youtube y redes sociales (Viviendo el Camino) como una de las maneras de pensar en financiar nuestros proyectos”, porque “no sólo el objetivo era hacer Alaska-Ushuaia, sino conocer a la gente y la cultura. Esto no se terminó acá, los proyectos siguen. Es un modo de vida que nos gusta”.