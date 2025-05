Mientras el sismo de 7,5° en la escala de Richter registrado este viernes en el Pasaje de Drake generaba alertas por posible tsunami en el sur chileno y preocupación en ciudades fueguinas, más de 200 operarios de las plantas 3 y 4 de Electrónix Sistemas (Newsan), en Ushuaia, continuaron trabajando sin ser notificados de lo ocurrido, y sin que se activara ningún protocolo de evacuación.

El turno mañana como todos los días comenzó a las 6:00 horas, y entre las 6:20 y las 10:40 se realizaron los descansos rotativos de 15 minutos para el desayuno, como es habitual. Durante ese período, los trabajadores tenían acceso a sus teléfonos celulares. Fue recién durante los últimos descansos, a las 10:40, cuando comenzaron a recibir mensajes de sus familiares alarmados por la noticia del sismo.

“El temblor fue a las 9:58 y nadie nos avisó nada. Nos enteramos por nuestros propios teléfonos, cuando pudimos revisarlos en los descansos. Nadie de la empresa, ni los jefes ni Seguridad e Higiene, nos informó lo que estaba pasando”, denunció uno de los operarios.

En las plantas donde se fabrican teléfonos celulares no se activó ningún protocolo de evacuación. Tampoco se frenó la producción, ni se emitieron indicaciones internas, a pesar de la magnitud del sismo y de la alerta generada hasta por los sistemas se seguridad de la Provincia. “No hubo ningún tipo de instrucción. Todo siguió como si nada. Y si alguien no mira el teléfono, ni se entera”, agregaron.

La preocupación crece especialmente por los trabajadores más jóvenes que ingresaron en febrero de este año, quienes no conocen las salidas de emergencia ni cuentan con capacitación básica en prevención. “Nos dijeron hace dos años que no se hacen simulacros. Y ahora quedó claro que no hay plan”, apuntaron.