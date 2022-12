DURANTE EL RECESO ESTIVAL LA UNIDAD SANITARIA MÓVIL DEL MUNICIPIO SEGUIRÁ RECORRIENDO LOS BARRIOS DE USHUAIA

Al respecto, precisó que “esta semana vamos a seguir en el barrio Los Alakalufes, la semana que viene nos vamos a trasladar a Andorra donde vamos a estar hasta el 20 de enero, y luego nos ubicaremos en calle Carlos Gardel frente al playón de El Bosquecito”.

Asimismo, recordó que en el camión sanitario se brindan servicios de “Pediatría, Nutrición, Medicina General y Enfermería” y también “tenemos el Plan Remediar del Ministerio de Salud de la Nación por el cual contamos con un vademécum que nos permite entregar algunos medicamentos en forma gratuita a vecinos y vecinas, y además entregamos anticonceptivos también en forma gratuita”.

Por otra parte, Fonrradona anunció que “en el 2023 vamos a poner en funcionamiento en el CePLA- El Palomar una consultoría sobre salud sexual reproductiva y no reproductiva, de manera tal que el acompañamiento a las personas que necesitan anticonceptivos sea integral”, ya que “lo que no nos puede pasar como Estado es darle a una persona seis cajas de anticonceptivos y luego no estar presentes”.

“El acompañamiento también implica informar sobre los métodos que existen y cómo se utilizan, por ejemplo que la pastilla del día después es un método de emergencia, y que la utilización del preservativo, además, previene enfermedades de transmisión sexual”, concluyó el funcionario.