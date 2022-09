LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA REPUDIÓ LOS HECHOS VANDALICOS QUE PROVOCARON DAÑOS EN LAS OFICINAS DE LA TARJETA +U

El subsecretario de Desarrollo Económico, Gustavo Ventura contó que “a las cuatro de la mañana de este domingo, personal policial me informó de hecho que tuvo lugar en nuestra oficina de la calle Roca”.

Lamentó y repudió el hecho sobre el que confirmó que “solamente rompieron el vidrio, pero no se han llevado nada y no hay otros daños”. En tal sentido sostuvo que “fue un acto de vandalismo que repudiamos absolutamente, encontramos los vidrios rotos esparcidos por el local, pero no se han llevado nada de nuestro local en el centro”.

Finalmente, apeló a la responsabilidad de cada una de las vecinas y de los vecinos de la ciudad al asegurar que “por supuesto que se inician las investigaciones por los daños, pero creemos que es importante ejercitar la propia responsabilidad, cada uno de nosotros, comprender los límites propios para la convivencia, el respeto por el otro y el destierro de actos violentos, en todas sus formas”.