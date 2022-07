DAVID FERREYRA DESTACÓ LA MADUREZ DE LA MESA SALARIAL EN EL SENO DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

El funcionario de Economía quien participó de la reunión de la Mesa Salarial junto al Jefe de Gabinete Omar Becerra y los gremios municipales recordó que “en junio nos solicitaron un adelantamiento de la mesa que estaba prevista para el mes de octubre y tanto los gremios como el Ejecutivo municipal entendimos y pusimos el análisis y la voluntad necesarios para arribar a un nuevo acuerdo”, dijo Ferreyra.

“Lo que hemos hecho es adelantar algunos tramos que teníamos previstos en el acuerdo inicial que eran en agosto y noviembre en un primer momento, y lo hemos traído para el mes de julio y para el mes de agosto”, recordó el Secretario de Economía de la ciudad y detalló que “en noviembre habrá un incremento más, diciembre hemos incorporado un 9% y también nos parecía importante que el comienzo del año 2023, con un gesto hacia los trabajadores y trabajadoras municipales, era importante dar un 4%, que quizás no podíamos dar durante el 2022”.

Ferreyra recordó que “en total ronda un 60% anual y un 64% interanual tomando este 4% de enero, que podrán arrancar un poquito mejor el año”. Destacó “la madurez que hemos tenido en la mesa salarial, en los diálogos, en los últimos años con los gremios que no son pocos porque son siete, más las personas que tienen representatividad con los no agremiados, esa figura que tiene el Municipio de Ushuaia y hemos llegado a un acuerdo interesante”.

Una vez más, resaltó que “es importante decir que más allá de este aumento, hemos pautado una reunión en octubre con los papeles en la mesa” y se esperanzó en que para entonces la situación nacional y el contexto internacional mejoren. “Evaluaremos los números de la Municipalidad, su aspecto económico, financiero y lo que podemos resolver. Pero es un gesto para no cerrar la mesa, sabiendo de la situación del proceso inflacionario que nos viene azotando hace tiempo y respetar la palabra de Walter”, dijo.