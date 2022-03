Rabassa pide que el Plan Estratégico Municipal se actualice cada 5 años

Al respecto, el artículo 47 establece que "Es deber del Municipio realizar la planificación integral y formular el Plan Estratégico de la ciudad como instrumento dinámico indispensable para establecer políticas de desarrollo y determinar acciones que contemplen los intereses comunes y den respuestas a todas las problemáticas de la sociedad que estén siendo de su incumbencia". En este sentido, Rabassa adelantó que "Impulsaremos la incorporación en este artículo la obligatoriedad que dicho Plan Estratégico sea actualizado cada cinco años, entendiendo, primeramente, que las urgencias que tenemos como comunidad y el ritmo de crecimiento con el avance de la huella humana consiguiente, nos interpela en materia de desafíos para que ese crecimiento no sea insostenible y tenga en cuenta las ideas y los aportes de distintos profesionales de diversas disciplinas para que ese crecimiento sea viable en armonía con el ambiente y con las potencialidades que nuestra región posee. Pero también advertimos que hoy no conocemos cuánto se avanzó en este Plan Estratégico. Las dificultades se multiplicaron. Las urbanizaciones también son muchas más. Pero no sabemos con exactitud cuál ha sido el diagnóstico ni mucho menos cuáles han sido las presentaciones y las propuestas para que el crecimiento también sea estratégico".

Por último, "Propondremos que la integración del Consejo Permanente a cargo de la elaboración del Plan Estratégico sea abierto a todos los vecinos a través de un simple registro cuya apertura podría ser del 1 al 10 de cada mes, por ejemplo, y que las organizaciones internamente designen a su representante, de modo de democratizar la conformación de este Consejo y puedan sumarse más voces a la hora de discutir el proyecto de ciudad que pretendemos".