PROTOCOLO AULA SEGURA: “SOMOS PARTE DE LA ESTRATEGIA FEDERAL”

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la Ministra de Salud, Carla Vizzotti y su par de Educación, Jaime Perczyk. Además participó la ministra de Salud, Judit Di Giglio.

En el acto de cierre, el presidente Alberto Fernández presentó el nuevo protocolo referido a la vuelta a clases con presencialidad plena, denominado Aula Segura, con normativa específica sobre la asistencia a los establecimientos escolares durante este año.

“Hoy tenemos las escuelas abiertas y los comedores en los barrios con 40 días de actividades escolares de apoyo, para tener un año que ayude a recuperar esos saberes que quizás no están tan fortalecidos, y que identificamos, y ya estamos con estrategias desde fines de noviembre, para cerrar esta unidad pedagógica histórica” dijo Cubino.

La Ministra Cubino destacó que “es importante avanzar en una presencialidad absoluta, plena, con mucho cuidado, pero fortaleciendo lo pedagógico”.

“Hace un tiempo retomamos la presencialidad, pero este año somos parte de esa estrategia federal fuerte, además fomentar una clase permanente con más horas, con actividades extraescolares que ayuden a recuperar esos saberes” precisó.

Asimismo, valoró el Plan de Vacunación contra el COVID-19 que se lleva adelante en Tierra del Fuego, “tenemos uno de los rendimientos más altos en vacunación infantil, una gran parte de la población ya está vacunada incluso con tercera dosis. La semana próxima docentes de la provincia van a estar recibiendo la vacuna de refuerzo, aquellos docentes que aún no la tienen”.



También se refirió a las y los integrantes de la comunidad educativa, tanto alumnos como docentes, que aún no se vacunaron. Consideró que “estamos trabajando en situaciones que no fueron por propia elección sino porque tenían una comorbilidad de base, otras porque en ese momento tenían COVID”.

“En esos casos, ya estamos fortaleciendo el vínculo para terminar de vacunar a quienes tienen el esquema incompleto y quienes quizás no lo iniciaron, pero que son muy pocos y que asimismo estuvieron dando clases durante 2021” agregó.

En otro orden, consideró que “las provincias estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación de Nación, para recibir los libros de texto en las salas de primaria y también acompañar con las computadoras de Conectar Igualdad, en los primeros años de secundaria”.

Finalmente, Cubino adelantó que “el Ministro Perczyk va a estar firmando con el Gobernador Gustavo Melella, el convenio de Conectar Igualdad para nuestra Provincia e inaugurando dos jardines”.