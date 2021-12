Melella se manifestó a favor de la reforma de la Carta Orgánica de Ushuaia

El gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, fue consultado en las últimas horas respecto a posibles modificaciones a la Carta Orgánica de Ushuaia, para lo que se presentaría un proyecto en las última sesión ordinaria del año, prevista para este miércoles.

En ese sentido, el mandatario se manifestó a favor de esta reforma y hasta mencionó algunos puntos de la actual carta magna que «es necesario» revisar.

«Es necesario… la verdad que creo que la ley no es una cosa que no pueda adaptarse; yo aprendí hace muchos años me acuerdo, en filosofía, que las leyes se tienen que ir adaptando, adecuando a las nuevas reglas y realidades», indicó, y agregó: «Hoy vivimos en otra realidad».

Además, mencionó a modo de ejemplo uno de los temas que está en debate y que responde a la paridad de género: «Hace 15 o 20 años la cuestión de género no era una cuestión importante y hoy para nosotros es prioritaria».

«Yo creo que por lo menos tienen que darse la posibilidad como ciudad de discutir su Carta Orgánica», ratificó, y dijo: «Es necesario, yo creo que ha pasado un tiempo… no significa que la que está esté mal y no sirva para nada, pero hay que dar la charla”.

Incluso mencionó que así como se presume Ushuaia debatirá esta reforma, también la Provincia tendría que iniciar el debate: «Yo lo dije y lo dije siempre, es necesario en esta provincia reformar la Constitución Provincial. Lo dije en discurso y hay que hacerlo. Será el año que viene o el otro, pero hay que hacerlo, no podemos seguir con esta constitución y con los sistemas de controles que tiene”.

Fuente RadioFueguina.com