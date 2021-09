EL INTENDENTE VUOTO LANZÓ EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA “FILOMENA GRASSO”

El intendente Walter Vuoto encabezó en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura el lanzamiento del Programa de Inclusión Educativa “Filomena Grasso”, que tiene como objetivo acompañar trayectos educativos de niños y niñas que se encuentren cursando la escuela primaria, a fin de fortalecer su rendimiento mediante el apoyo escolar e integral y, de esa manera, reducir la brecha generada por la pandemia de COVID-19 y el desigual acceso a la tecnología. “Este es un programa que nació desde el corazón”, dijo Vuoto y agregó que “la pandemia no fue lo mismo para todos, no fue lo mismo para un niño que tiene internet y computadora en la casa que para aquel que no lo tiene”.