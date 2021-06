Concejal busca la competencia perfecta en el sistema de remis de Ushuaia

El Concejal Javier Branca, autor del proyecto explicó que "con la sanción de esta Ordenanza, la Municipalidad brindaría un Derecho al remisero o remisera: ser dueño o dueña de un lugar a través de una Licencia".

Y detalló que "cada remisero o remisera podrá ofertar su trabajo y su vehículo a cualquier Agencia de Remises habilitada por la Municipalidad".

Asimismo esta nueva normativa establece que "cada Agencia de Remis competirá para ofrecer el mejor servicio y convertirse en la más demandada entre las 180 licencias de remis de nuestra Ciudad" agregó el concejal.

La Ordenanza no condicionará el contrato acordado y firmado entre la Agencia y el remisero o remisera: ni en cuánto se le paga por día a la Agencia, ni en si se paga o no cuando se rompe el auto o cuando media una enfermedad, etc.

"Sólo le brinda el DERECHO al REMISERO o REMISERA de ELEGIR la mejor Agencia y ya no más, elegir entre aceptar todo o quedarse sin trabajo" cerró Branca en cuanto a este Proyecto, que de aprobarse regularía el Servicio de Remis.