Mariana Oviedo: “Para este Ejecutivo Municipal es fácil endeudarse, con el dinero de los vecinos”

La concejal del Movimiento Popular Fueguino, Mariana Oviedo, no acompañó la autorización al Ejecutivo Municipal de leasing hasta 100 millones de pesos para maquinaria vial, que se aprobó en primera lectura con el voto del bloque oficialista. “Pensar en un endeudamiento en este contexto de inestabilidad económica, de crisis social y sanitaria, es no entender lo que la gente hoy está reclamando, además es inoportuno e irresponsable”, criticó.

“La desprolijidad y la improvisación ya son marca registrada en esta gestión municipal”, evaluó la concejal del MPF. “Primero intentaron aprobarlo sobre tablas, sin debate; y cuando vinieron los funcionarios municipales a la comisión dejaron más dudas que certezas sobre la supuesta ‘planta de asfalto’ que no figura en la ordenanza –repasó-: No saben ni cuánto vale, ni en cuántas cuotas se va a financiar; ni cuánto le va a costar a la ciudad, ni cómo se va a considerar la protección ambiental”, dijo en referencia a la exposición de las Secretarías de Planificación y de Finanzas del Municipio.

“Sí confirmaron que no es para pavimentación sino para bacheo, y que van a seguir contratando empresas”, remarcó Mariana Oviedo. “La Secretaria de Planificación dijo textualmente ‘lo que queremos hacer es abarcar más mantenimiento y que las empresas se dediquen a la pavimentación’ –recordó la concejal del MPF-. Entonces, ¿Dónde está el ahorro y el beneficio para la ciudad?”, cuestionó. “Lamentablemente sabemos que además, jamás vamos a conocer el detalle del leasing y de los recursos de la ciudad, porque ya han demostrado que no quieren responder los pedidos de informes”, agregó.

“Lo único que le interesa a esta gestión municipal es generar normas poco claras y a su medida, y venderlas como ‘soluciones impostergables para la ciudad’ –criticó la concejal Mariana Oviedo-, mientras en este leasing se pone como garantía la Coparticipación municipal, la misma que se reclama ante el Gobierno Provincial y que nos preocupa a todos”, advirtió. “Nuestra obligación es cuidar los recursos de la ciudad, sean 10 pesos o 100 millones –remarcó la concejal del MPF-. Pero para este Ejecutivo Municipal es fácil endeudarse, con el dinero de los vecinos”, cuestionó.



Finalmente expresó que “cuando desde el oficialismo nos acusan de poner palos en la rueda, les recuerdo que las gestiones del Movimiento Popular Fueguino al frente del Municipio se han caracterizado por la calidad y la planificación de la obra pública, la misma que siguen disfrutando y reconociendo nuestros vecinos. Por eso mismo no podemos acompañar semejante improvisación y desprolijidad”, cerró.