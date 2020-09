Vuoto: “Los argentinos y argentinas tenemos la enorme tarea de salir mejores como sociedad de esta crisis“

“Nadie se salva solo y necesitamos a todos para hacerlo, sobretodo a nuestras fuerzas policiales. Estemos a la altura del deber que nos toca atravesar como argentinos y argentinas. El proyecto de la democracia es una construcción colectiva entre oficialismo y oposición, en el que cada uno tiene su responsabilidad. No es ético, como dijo el Presidente Alberto Fernandez, en el marco de esta pandemia dejar expuestas las miserias y los egoísmos, poniendo en riesgo lo que conseguimos entre todos y todas” planteó el intendente de Ushuaia.

Por último, señaló que “ante el reclamo salarial de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires, luego del desastre que causó el gobierno del ex Presidente Mauricio Macri y de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el gobierno nacional encabezado por Alberto Fernandez escuchó el reclamo e inmediatamente se generaron canales de diálogo para encontrar soluciones concretas y posibles. Los argentinos y argentinas tenemos la enorme tarea de salir mejores como sociedad de esta crisis, encontrando nuevas formas de procesar las diferencias, porque como decía el General Juan Domingo Perón: “nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”.