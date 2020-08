E-SPORTS EN USHUAIA: FUERTE IMPULSO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES A LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS

La Municipalidad generó un espacio para que puedan competir en los juegos electrónicos la totalidad de aficionados que son vecinos y vecinas de Ushuaia y conformó un equipo de personas con vasta experiencia en la actividad.

El integrante del equipo E-sports de la Municipalidad, Daniel Vargas, aseguró que “hemos logrado un avance no sólo en la experiencia, sino en la posibilidad de generar una amplia concurrencia de participantes, lo que nos motiva a seguir trabajando en nuevos proyectos que sean del agrado de nuestra comunidad, y también, ocupándonos en mejorar el servicio, porque de eso se trata. Los E-Sports de la Municipalidad buscan ofrecer eventos y torneos de juegos, pero también ser un ámbito de capacitación y asesoramiento”.

El crecimiento de la participación en estas competencias y torneos puede advertirse en su desarrollo en el último tiempo. Asi, por ejemplo, el torneo de League of Legends inició con 6 equipos conformado por cinco jugadores y suplentes, pero en la actualidad ya compiten alrededor de 20 equipos. Más de 500 jugadores de distintas edades participaron del Fortnite, en modalidad de “duo” y “solitario”. Y también hubo opciones de juegos como Valorant, CSGO y Call of Duty Warzone, juegos que en la actualidad son Top Ten en los E-Sports Internacional.



Vargas opinó que “hace tiempo que los E-Sports vienen llamando la atención en el mundo del deporte, no es algo que sólo haya tomado protagonismo por la pandemia y porque no se puedan realizar otras disciplinas deportivas tradicionales, ya que los E-Sports se estaban posicionando en todo el mundo como un deporte más”.

“Son parte de los Juegos Asiáticos, que es un certamen equivalente a los Juegos Panamericanos y el COI (Comité Olímpico Internacional) ha tenido varias reuniones con referentes, como así también empresas y asociaciones de E-Sports, para interiorizarse más en la actividad, lo que no sería ninguna extrañeza pensar que, a futuro, sea parte de los Juegos Olímpicos”.