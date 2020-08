VUOTO PARTICIPÓ DEL LANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SUELO URBANO CON PRESIDENCIA

Vuoto celebró este “lanzamiento federal” y enumeró las políticas públicas desarrolladas desde la ciudad. “Se había gestado la idea de una Ushuaia chica, y la realidad nos pasó por encima, mientras el mercado decidía hacia dónde iba la ciudad. Por eso decidimos cambiar y empezar a implementar políticas públicas en materia de hábitat muy importantes y lo hicimos con mucho esfuerzo en estos últimos cuatro años”, dijo.

Por su parte, el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, saludó con gran cordialidad y destacó que “Vuoto planteaba que no había habido contacto durante cuatro años con la planificación de políticas públicas nacionales. Y a mí me parece valioso resaltar eso justamente, porque el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio permite concretar los anhelos de un pueblo que venía de mucha postergación”.

El Plan Nacional de Suelo, creado por la Resolución 19/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, busca vincular la política de suelo con el desarrollo territorial para construir ciudades más compactas, equitativas y accesibles, bajo el convencimiento de que una política de hábitat virtuosa sólo puede ser eficaz si está acompañada de una adecuada gestión de la tierra.

La generación de suelo urbano asequible producido o promovido por el Estado resulta fundamental, como base sobre la cual generar soluciones habitacionales y contribuir al arraigo de la población.

Los beneficios directos de esta nueva iniciativa incluyen la ampliación del acceso al suelo urbano para familias de todo el país, mejora en las políticas de hábitat con la generación de suelo para la construcción de viviendas, acuerdos entre el Estado y propietarios del suelo para el desarrollo de convenios urbanísticos y la promoción del arraigo en cada localidad del país.

“Es la primera vez que la Argentina tiene un plan nacional de suelo y eso quiere decir invertir en la generación de suelo urbano y suelo periurbano, e impulsar que cada provincia y municipio pueda acceder al suelo con infraestructura, con equipamiento, con conectividad, para que el suelo sea la semilla de la vivienda”, expresó la Ministra Bielsa.

USO DEL SUELO EN USHUAIA

“En 2015 nos encontramos con 37 barrios informales al pie de la montaña, con situaciones muy complejas, con más de 2700 familias viviendo en esos barrios irregulares y el padrón de tierras cerrado”, sintetizó Vuoto. “Jerarquizamos el área, creando la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, con un municipio diezmado. Y nos pusimos a trabajar en el plan urbano ambiental, un trabajo que nos llevó 8 meses de discusión en el Concejo Deliberante, y que finalmente pudimos aprobar por unanimidad”, indicó Vuoto y explicó los tres ejes del proyecto: la conservación de gran parte del bosque desafectado, la regularización de los barrios y la urbanización General San Martín que ya cuenta con infraestructura de servicios. Ya tenemos planificadas la segunda y tercera etapa del plan urbano ambiental. Porque a la etapa General San Martín le seguirá la segunda que se llama General Juan Manuel de Rosas y luego una tercera”.

“Este plan genera esperanzas, porque la segunda etapa será de más de 600 parcelas con unidades mixta de uso del suelo, de baja densidad, de alta densidad, parcelas productivas y parcelas deportivas. Porque nuestros clubes deportivos tampoco contaban con tierra”, dijo.

Vuoto indicó que su gestión ya lleva regularizados 22 barrios, más de 2500 decretos entregados y 4000 títulos de propiedad. Además se creó la Escribanía municipal, en donde el vecino solo paga 500 pesos por los derechos de titularización y la urbanización General San Martín.

“Nos costó muchísimo hacerlo porque empezamos una obra con un dólar a 9 pesos, que después se disparó. Por otra parte, nunca hubo acompañamiento del gobierno nacional durante los últimos cuatro años y mucho menos una mirada federal” expresó Vuoto.



Por último, el Intendente recordó cuando María Eugenia Bielsa en un encuentro de la Federación Argentina de Municipios (FAM) expresó que “sin suelo urbano no hay vivienda y sin vivienda no hay sueños”.

“El federalismo es de recursos o no es”, sostuvo el intendente y agregó que “este Presidente ha demostrado y cumplió sus dos promesas de campaña: poner el país de pie y ser el más federal de los porteños. De parte de los fueguinos háganle llegar nuestro agradecimiento a este gran Presidente federal que tenemos todos los argentinos y argentinas”, dijo al cerrar su participación en el encuentro compartido con intendentes de todo el país.