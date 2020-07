LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA COLABORARÁ CON LOS INSTITUTOS DE IDIOMAS DE LA CIUDAD

El Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra mantuvo un encuentro, por video conferencia, con representantes de los Institutos de idiomas extranjeros de la ciudad, quienes aún no tienen aprobados los protocolos por parte del COE para lograr la reapertura de sus actividades. En la reunión abordaron las distintas problemáticas que atraviesan en el marco de la pandemia producida por el COVID-19.

“Los Institutos aún no pueden acceder a la apertura de sus actividades; presentaron dos veces los protocolos de seguridad y no se lo aceptaron desde el COE”, dijo Ferreyra y agregó que “ellos tienen básicamente las mismas necesidades que los jardines maternales. Si bien son institutos de educación de lengua extranjera, son sociedades comerciales y hemos dialogado para ver de qué forma podemos ayudarlos en su protocolo definitivo”.



En ese punto Ferreyra señaló que también se trató la posibilidad de algún beneficio impositivo de parte del Municipio, “situación que vamos a evaluar y resolver con el Secretario de Economía y Finanzas para que puedan acceder, en caso de no haberlo hecho, al beneficio que exceptuó a las Pymes del pago de tasas comerciales”.

Por último, dijo que “conocemos la realidad por la que están atravesando y conversamos sobre el plan PROGRESO de la Provincia, para que puedan elaborar sus carpetas y acceder a los beneficios de ese programa. Poder contar con los recursos necesarios para afrontar todo este tiempo sin actividad laboral en sus Instituciones”.