DE MARCO: “LA VOLUNTAD POLÍTICA DE LAS TRES CIUDADES ES TRABAJAR EN CONJUNTO EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL”

“Me tocó participar de una muy buena reunión de trabajo con los tres municipios, con el intendente Martín Pérez de Río Grande, Daniel Harrington de Tolhuin y por supuesto, el intendente Walter Vuoto, que permitió contarle al Ministro de Nación lo que cada ciudad está haciendo, los proyectos en curso y lo que vamos a encarar”, dijo De Marco.

El titular del área de políticas ambientales de Ushuaia aseguró que “nos tenemos que adaptar a la realidad que estamos viviendo, pero sin descuidar los logros ambientales conseguidos, y esta es una decisión política de los tres Municipios”.

Se conformó una mesa de trabajo entre las tresgestiones para aunar criterios, optimizar los recursos y llevar adelante distintos tratamientos en forma conjunta y De Marco explicó que va “desde el análisis sobre el trabajo conjunto va a ser general, porque va a ir desde el tratamiento de la basura hasta las remediaciones ambientales de distintos sectores de las ciudades”.

“La situación actual marca que viene una época complicada económicamente y habrá algunas cosas que quizás no podamos hacer en lo inmediato, como los galpones municipales para reciclado. Pero es mucho lo que podemos hacer, esta realidad hace que volvamos a analizar todas las posibilidades, dentro de la economía circular y trabajar en forma conjunta las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande”.

Sobre la reunión de los Intendentes con Nación, De Marco sostuvo que el Ministro ha sido muy claro y no se va a dejar sin asistencia a ningún Municipio. “Ushuaia es la única ciudad que ha tenido una continuidad en la gestión del intendente y en los primeros cuatros años hemos trabajado en un contexto económico muy difícil. Hay que recordar que en los dos primeros años, la Municipalidad estaba muy complicada y no recibimos un solo peso de Nación durante el gobierno anterior de Macri”.



En este sentido indicó De Marco que “priorizamos siempre el recurso, que ahora será complicado en este contexto de pandemia, pero aquello que encaramos, donde elegimos invertir, no tiene que tener margen de error”. El funcionario explicó que “por eso es tan importante escuchar a todos, a los vecinos, a las organizaciones, las distintas miradas, todo”.