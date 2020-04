Artesanos de Ushuaia solicitan ayuda económica, y permisos de circulación para entregas tipo delivery

Este espacio, que fue creado a partir del vínculo laboral que poseen los artistas con el Municipio que data del año 2007, debió esperar tres años para que su trabajo sea reconocido, reglamentado y declarado de Interés Cultural, Turístico y Productivo por el Concejo Deliberante.

Si bien actualmente no se encuentran trabajando dada la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional y a la cual han adherido tanto la Provincia cuanto el Municipio, se encuentran recibiendo una ayuda consistente en bolsón alimentario por parte de la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad. No obstante, dicha ayuda constituye un piso mínimo de subsistencia, "mayormente insuficiente, que no contempla la vivienda ni las necesidades y los servicios más básicos, y que no está llegando a la totalidad de los y las feriantes", según relatan en la misiva dirigida a las autoridades provinciales y municipales.

Por último, solicitan "por primera vez en 16 años de funcionamiento", una ayuda económica mensual hasta el fin de la emergencia sanitaria por Covid-19 y el diseño de una plataforma virtual para poder efectuar ventas vía electrónica con los respectivos permisos de circulación para entregas tipo delivery.