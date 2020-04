CORRADI: “TENEMOS QUE SER MUY CUIDADOSOS EN LAS SALIDAS PORQUE HAY TRANSMISIÓN LOCAL”

“Consideramos que sí existe transmisión local, que hay muchos casos asintomáticos, que tenemos que avanzar muchísimo en la investigación. Y la gente tiene que ser muy cuidadosa con las salidas. Desde el área epidemiológica de la Municipalidad de Ushuaia estamos avanzando en investigar y trabajamos en algunos proyectos destinados a colaborar en esto y saber dónde nos paramos y cómo nos movemos. Esto es muy estratégico y requiere que nosotros estemos observando al virus y en cómo se va moviendo”, explicó.

En cuanto a la decisión del gobierno provincial de autorizar breves salidas, próximas a los lugares de residencia, el subsecretario de Políticas Sanitarias, Dr. Lucas Corradi, indicó que “desde la Municipalidad entendemos que tenemos transmisión local del virus, que se va comportando de distintas maneras y además tenemos casos asintomáticos. Si bien el corte de edad es un poco más bajo que lo que vimos en Europa, de todos modos entendemos que podemos llegar a tener problemas en las personas mayores de 60 años.

Podría ocurrir que empecemos a infectar gente y que sean mayores de 60 años. Por eso creemos que si se tiene que dar una apertura, no debe hacerse de este modo. Ocurrieron problemas en España y en Californi, por ejemplo con la apertura. Dios quiera que aquí no pase nada”.

El profesional indicó que “entendemos la situación de gente que tiene ganas de caminar un poco, con sus hijos, que hace muchos días que se mantiene el aislamiento social. Todo eso lo entendemos, pero si a esta pandemia no lo atacamos de esta forma, drástica si se quiere, las consecuencias pueden ser graves, sobre todo en el colapso de un sistema de Salud”. “Desde la Municipalidad de Ushuaia siempre estamos a disposición para colaborar en todo lo que podamos y esto ha sido una orden del intendente, y lo digo así porque ha sido una directiva clara. Aplicamos de forma rigurosa todas las medidas, capacitamos al personal, respondemos todas las consultas y volvemos a capacitar a los trabajadores en los lugares donde cumplen tareas.



Porque es clave reiterar los conceptos, para que no se relajen. Y la verdad que entendemos que si la apertura de actividades en las ciudades se debe ir produciendo, que se haga con todos los recaudos, de la manera más cuidada y más prolija posible”. El Dr. Corradi participó, en representación de la Municipalidad, de la reunión informativa sobre la situación epidemiológica de Tierra del Fuego que encabezó este lunes el gobernador Gustavo Melella. “Lo de ayer fue una reunión informativa en torno a lo que es el avance de la pandemia. Informaron sobre los pasos a seguir, las nuevas determinaciones que se van haciendo y las medidas adoptadas. Uno de los puntos abordados fue también que el consideran que no había transmisión comunitaria. En esto no coincidimos, creemos que sí hay transmisión comunitaria”.

El subsecretario Corradi aseguró que “debemos ser uno de los pocos Municipios del país que no tenemos participación en el comité de crisis. Esto en función que necesitamos tomar algunas medidas en beneficio de la comunidad, en el territorio, y como área de salud y teniendo esa responsabilidad tan grande, resultaría indispensable formar parte del COE. No tenemos acceso a datos epidemiológicos, a la toma de medidas, tampoco a las decisiones”.



El funcionario explicó que “más allá de lo polémico que esto pueda sonar, lo que siempre marcamos es la necesidad de formar equipos. El trabajo en equipo, y esto ha quedado demostrado a nivel nacional, es exitoso. Pero no lo estaríamos teniendo acá, en la Provincia. Ni Río Grande, ni Tolhuin, ni Ushuaia fuimos invitados. Ninguno de los tres municipios integramos el comité de emergencia. Nos hemos presentado nosotros, pero no hemos tenido respuesta”.