DOCTOR CORRADI: “NECESITAMOS QUE LOS RECURSOS QUE MANDÓ NACIÓN SE COPARTICIPEN PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA”

“Necesitamos que los recursos que se destinaron para la atención de la emergencia por el conovarirus se destinen a la salud. La obra más importante es este Polo Hospitalario que va a ayudar a descomprimir la demanda del Hospital en el caso de que sea necesario y va a brindar un espacio adecuado para médicos, enfermeros y personal sanitario, para que puedan tener un lugar para trabajar y descansar, cumpliendo con estrictos protocolos de desinfección y para evitar que tengan que irse a sus domicilios, con el riesgo que eso puede implicar en muchos casos de que lleven el virus a su núcleo familiar” señaló Corradi.





Corradi es oriundo de la provincia de Córdoba, y lleva muchos años trabajando en la provincia. Recibido de médico cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba, hizo su residencia en Cardiología en la Clínica Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba. Posteriormente realizó su subespecialidad en Cardio imágenes en la clínica Vélez Sarsfield, con Fellowship en el Mount Sinaí del Hospital de Nueva York.

Tiene un Máster en Cardiología en la Universidad de San Antonio de Murcia, España y forma parte del Staff del Hospital Regional Ushuaia en el servicio de Cardiología, donde se desempeñó como Jefe del Departamento de Medicina del HRU. Actualmente se desempeña como subsecretario de Políticas Sanitarias en la ciudad de Ushuaia.





Por otra parte, en relación a la obra que el Municipio construye en tiempo record y cumpliendo con las máximas normas de calidad, el Doctor Corradi señaló que “son obras que uno desearía no tener que hacerlas, pero ante lo que estamos viendo en todo el mundo, lo mejor es estar preparados. Países con sistemas de salud sólidos, están teniendo miles de muertos, por el colapso del sistema sanitario. Esta obra está pensada en forma integral y se realiza en tiempo record con fondos estrictamente municipales. Por eso es muy doloroso cuando uno ve que la plata que se debería destinar a estas iniciativas, van a otro lugar”.



“Le pido a los funcionarios provinciales que recapaciten y revisen su esquema de prioridades. El gobernador tiene que cumplir su palabra. Es inconcebible que los fondos que mande Nación no se coparticipen, ni se utilicen. Uno a veces ve que se gastan en cosas que después no funcionan. Acá hay una obra concreta, que va a ayudar a salvar vidas. A veces se gasta muchísimos recursos, tiempo y discusión en desarrollo de aplicaciones, que después no se usan, o como dijo el mismo gobernador que hay personas que no utilizan este tipo de tecnología. No me refiero al caso de la app que la provincia viene anunciando hace un mes, sino que hablo en general, de la necesidad de fijar prioridades y destinar los recursos para encontrar soluciones concretas a esas necesidades. Hoy tenemos que fortalecer el sistema sanitario y los recursos que mandó Nación son para eso. Primero dijeron que lo iban a coparticipar a los municipios y ahora dicen que no. No es momento de hacer contabilidad creativa, ni de decir mentiras o verdades a medias. Es tiempo de fijar prioridades, poner los recursos y trabajar todos juntos para cuidar a nuestra gente” finalizó Corradi.