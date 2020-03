LA MUNICIPALIDAD SOLICITÓ A LA PROVINCIA COORDINAR LA AYUDA ALIMENTARIA

“Los alimentos se han transformado en una de las principales demandas que tiene nuestra comunidad porque hay muchísimos vecinos y vecinas que realizaban diariamente su trabajo y tenían sus ingresos y hoy no lo pueden hacer. Por eso el Intendente tomó la decisión de comprar módulos que son los que se están entregando. Estamos trabajando con los grupos prioritarios de atención que son los adultos mayores, las madres solteras y las personas con discapacidad. Ahí estamos poniendo el foco para tener prioridad en la entrega, pero esto no quiere decir que a otros sectores, como familias que estén sin trabajo, no reciban respuestas. Pero sí tratamos de resolver la urgencia de estos sectores más vulnerables de forma prioritaria. Por eso, es fundamental poder coordinar con el gobierno provincial la entrega de los alimentos para no duplicar esfuerzos y sobretodo administrar mejor los recursos que son escasos. Necesitamos solidaridad, pero también racionalidad en la forma de conducirnos en la emergencia, por eso venimos pidiendo poder trabajar coordinadamente. Como lo hemos hecho desde el primer momento, el Intendente ha puesto a disposición del Comité de Crisis todo el recurso municipal para llegar de forma más eficiente a las personas que peor la están pasando”, dijo Marcucci en diálogo con radio Nacional.

La secretaria informó que se están recibiendo “diariamente 300 llamados en la Central Telefónica que habilitamos en Defensa Civil, que es el 441833, donde atendemos de 9 a 19 horas, con dos turnos de trabajadores que cubren la atención telefónica para luego dar intervención a los profesionales que también intervienen y se hace el cronograma de entrega de alimentos”.

“Estamos trabajando en la problemática de hoy y planificando hacia adelante, porque es necesario adelantarnos también a todos los efectos colaterales que trae o puede traer esta pandemia. Tenemos que tender a que el servicio sanitario de la ciudad no colapse y que todas las medidas de prevención, que son necesarias, se cumplan”.

Por último destacó que “es importante que todos entendamos que esto es transitorio, que el Estado está presente, que el Intendente se ha puesto al hombro todo esto y es admirable. Y tenemos que ser muy responsables a la hora de informar y de cuidarnos entre todos y todas”.