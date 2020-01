EL GOBERNADOR MELELLA ANUNCIÓ EL COMIENZO DE PARITARIAS LIBRES EL 22 DE ENERO

El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, se refirió a la reunión mantenida este jueves con representantes de los gremios estatales en Casa de Gobierno en el marco del plan anual de recuperación del salario, encuentro al que calificó como “muy positivo por la posibilidad de encontrarnos y por la actitud de trabajo en conjunto”. “Por distintos motivos no habíamos podido hacer esta reunión en los primeros días, pero se pudo concretar hoy con una muy buena respuesta de los gremios que representan a las servidoras y los servidores públicos estatales”, comentó. Melella subrayó la actitud de corresponsabilidad asumida por los sindicatos y resaltó que “la discusión se da en una mesa y no a través de los medios o en los pasillos como ocurre a veces. Nos sentamos a discutir cuestiones que son ideológicas y cuestiones que tienen que ver con políticas públicas”. “También acordamos poner en marcha a partir del 22 de enero paritarias libres de todos los sectores para discutir condiciones laborales, salarios y un estado fuerte para la provincia”, anunció. En este sentido, el Gobernador consideró que “somos parte del engranaje del estado no para si mismo, sino para contribuir al desarrollo de la provincia, tanto del sector público como del sector privado y es muy bueno que todos lo entendamos de esta manera. Esta instancia de diálogo es un gran inicio y es nuestra responsabilidad que continúe de la misma manera”.

Con respecto a la suma extraordinaria otorgada a empleados de la administración central provincial, entes autárquicos y descentralizados, jubilados y veteranos de guerra, el mandatario provincial expresó que “muchos nos pedían un bono para las fiestas, pero nosotros decidimos que si se iba a hacer un esfuerzo desde la provincia esta ayuda especial tenía que ser dentro de un programa de recomposición salarial. Una de las grandes demandas es recomponer el salario. Es cierto que no vamos a resolver el atraso de todos estos años en unos meses, pero hoy iniciamos este programa que incluye esta ayuda especial, otras medidas que se implementarán y la apertura de paritarias”. “También hay que recordar que propusimos herramientas para el sector privado como el régimen de regularización de deudas. La realidad económica ha hecho que muchos comerciantes, pequeños productores y PYMES no hayan podido pagar sus impuestos y esta moratoria para que puedan ponerse al día es muy positiva. Pero además se destinarán fondos de las utilidades del Banco Tierra del Fuego para créditos y para créditos por fuera del sistema bancario, porque hay muchos comerciantes y pequeños empresarios que quieren acceder a financiamiento para comprar maquinarias, herramientas y generar mano de obra pero no pueden por las altas tasas de interés”, sostuvo el Gobernador.

Finalmente, Melella dijo que “nos han tocado días especiales por las fiestas y por razones particulares yo no pude estar plenamente, pero la realidad es que como siempre sostuvimos no vamos a hacer nada en contra de las trabajadoras y los trabajadores. Queremos que la economía se empiece a activar y estamos también para acompañar al privado y generar más empleo, siempre en un marco de paz social y de entendimiento”.