JULIO RAMIREZ: "SI PARAN LA OBRA DEL BEAGLE, DEBERÁN DARLE TRABAJO A LOS 300 TRABAJADORES QUE LA LLEVAN A CABO"

Tras el recurso de amparo que el gobernador electo Gustavo Melella presentó contra la Provincia en la mañana de este viernes, el secretario General de la UOCRA sede Tierra del Fuego salió al cruce en una entrevista que brindó a Guillermo Lacaze de FM del Pueblo. "Nuestra gente se reunió con Melella a las 15.30 de este viernes y sus palabras textuales fueron que “Ni loco, ni se imaginen. No está en mí, parar esa obra, para que la gente se quede sin trabajo”. Sería bueno que los periodistas le pregunten a Gustavo Melella si es verdad lo que le dijo a la UOCRA”, sostuvo Ramírez. Sin embargo, horas antes el gobierno electo presentó el recurso a través del cual la obra podría llegar a paralizarse.

“El dice que la obra “ni loco la va a parar, que no va a arriesgar la fuente de trabajo de la gente que está trabajando”. Yo lo que defiendo son las fuentes de trabajo de los obreros. El gobierno entrante quiere tener acceso a manejar todo. Todos hablan y ninguno leyó el expediente, ese es el problema acá. En el expediente dice que está todo en orden, están todos los estudios. Lo que dicen los ambientalistas no es así. Yo defiendo los puestos de trabajo. Que lean el expediente antes de hablar” destacó Ramírez.

También reiteró que “si quieren parar la obra el gobierno entrante tendrá que darles trabajo a los 300 compañeros. Yo les voy a llevar a los muchachos para que les expliquen y les den trabajo. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados, por un capricho”.

En relación a la posible paralización del tramo 3 de la obra, Ramírez planteó que “los periodistas deberían averiguar por qué quieren parar la obra. Si es que quieren usar la plata de la obra para pagar sueldos, es otro tema. Yo creo que el gobierno entrante no debería tocar esa plata, porque está destinada a la obra. Yo creo personalmente, que hay intereses privados para que ese tramo de la ruta no toque la estancia, el campo de alguien. Hay un interés de que no les arruine el campo o la estancia privada”.

Asimismo, en relación al avance de la obra, el titular de la UOCRA destacó que “los obreros ya están trabajando. La obra no está paralizada, la gente sigue trabajando al día de hoy. La gente está entrando. No creo que se pare la obra. A lo sumo habrá que ver qué pasa cuando asume el próximo gobierno. A los 300 desocupados que voy a tener si paran la obra, tendrán que darle una explicación”.

Por último, Rodriguez destacó que "entendemos que para monitorear el proceso, basta con ver el expediente, por eso no entendemos la presentación de ese recurso de amparo. Ellos deberían, primero, leer el expediente. En el expediente figuran todas las evaluaciones de los peritos, de los ambientalistas, etc., así que debería ser suficiente con leerlo".