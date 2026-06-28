El Municipio realizará una nueva ronda para ayudar a ordenar la economía del hogar

El encuentro será el 2 de julio y forma parte del ciclo “Rondas para Construir Futuro Juntas”. La propuesta está destinada a mujeres y diversidades de Río Grande, con herramientas prácticas para administrar ingresos, gastos y recursos cotidianos.
Río Grande 28/06/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande llevará adelante la segunda ronda del ciclo “Rondas para Construir Futuro Juntas”, denominada “Ordenar mi Economía Cotidiana”, una propuesta orientada a brindar herramientas simples para la organización de las finanzas personales y del hogar.

La actividad se realizará el 2 de julio y tendrá como eje la administración de los recursos diarios, la identificación de ingresos y gastos, la planificación económica y la incorporación de hábitos que permitan mejorar el manejo de la economía familiar.

Esta nueva instancia llega después del primer encuentro, titulado “Reconocer lo que valgo”, que reunió a alrededor de 60 mujeres y diversidades de la ciudad. Según se informó, esa jornada estuvo marcada por la participación, el intercambio de experiencias y el trabajo sobre la confianza personal.

El ciclo es impulsado por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario y contempla cinco encuentros participativos y vivenciales, pensados como espacios de escucha, acompañamiento y construcción de herramientas para la vida cotidiana.

La actividad será gratuita, contará con espacio de cuidados para las infancias y también se compartirá una merienda. Desde la organización indicaron que las participantes pueden llevar su mate. Las mujeres y diversidades interesadas aún pueden sumarse al ciclo mediante el formulario de inscripción disponible.

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