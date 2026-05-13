Saldías pidió que cada vecino pueda decidir si quiere pagar el sistema municipal de sepelio solidario

La discusión por las tasas municipales volvió a instalarse en el Concejo Deliberante de Ushuaia. Esta vez, a partir de una propuesta presentada por Marjorette Saldías, quien busca modificar la ordenanza que creó el Programa Municipal de Sepelio Solidario para que el aporte deje de ser obligatorio y pase a ser voluntario.

La iniciativa comenzó a tratarse este martes en la Comisión de Legislación e Interpretación y apunta directamente al artículo 7 de la norma aprobada en diciembre de 2025, cuando el Concejo sancionó una sobretasa equivalente al 10 por ciento de la Tasa General por Servicios Municipales.

El programa había sido impulsado como una herramienta de asistencia destinada a garantizar servicios funerarios básicos para personas sin recursos económicos. Sin embargo, desde su aprobación también aparecieron cuestionamientos vinculados al mecanismo de financiamiento elegido por el Municipio.

Durante el debate en comisión, Saldías remarcó que muchos contribuyentes ya cuentan con coberturas privadas contratadas por cuenta propia y aun así deben seguir abonando el aporte municipal.

“No siempre debemos cargar sobre quienes aportan. Hay trabajadores que hacen un esfuerzo enorme por cumplir con sus obligaciones tributarias”, expresó la edil.

La concejal evitó cuestionar el objetivo social del programa, aunque sí puso el foco en el carácter obligatorio de la tasa y en el impacto acumulativo que tienen los tributos municipales sobre la economía cotidiana.

“Hablar de solidaridad convirtiéndola en una obligación termina generando una contradicción”, afirmó.

La propuesta apunta a que cada vecino pueda decidir si desea adherir o no al sistema municipal de cobertura funeraria, manteniendo la posibilidad de sostener únicamente servicios privados.

La ordenanza original había sido aprobada sobre tablas con el respaldo de los bloques del PJ y FORJA, además del acompañamiento de Daiana Freiberger y Vladimir Espeche. En aquella sesión, tanto La Libertad Avanza como Somos Fueguinos votaron en contra del proyecto.