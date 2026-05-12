Yamana Bar reabre su pista de patinaje sobre hielo en Ushuaia

La temporada comenzará el sábado 16 de mayo, desde las 14 horas. La propuesta incluirá chocolate caliente para los presentes y la posibilidad de llevar patines propios o alquilarlos en el lugar.
 
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Yamana Bar anunció la reapertura de su pista de patinaje sobre hielo, una de las propuestas recreativas más tradicionales de Ushuaia para vecinos, vecinas y turistas.

La apertura será el sábado 16 de mayo a partir de las 14 horas, con una jornada especial pensada para compartir en familia y con amigos. Durante el encuentro se ofrecerá chocolate caliente para quienes se acerquen a disfrutar del regreso de la pista.

Desde la organización informaron que quienes quieran participar podrán llevar sus propios patines o alquilarlos directamente en el lugar, lo que permite que la actividad esté disponible tanto para quienes ya practican patinaje como para quienes quieran probar por primera vez.

Para esta nueva temporada, Yamana Bar realizó una inversión superior a los 900 millones de pesos destinada a trabajos de reparación, mantenimiento y mejora integral del espacio. Entre las tareas ejecutadas se incluyeron intervenciones en el sistema de refrigeración, el circuito hidráulico, el tanque de glicol, el chiller, la bomba reparada y el colector principal.

También se avanzó con la reparación y mantenimiento de la Zamboni, el cambio de alambrado, la renovación de fenólicos y zócalos, la colocación de nuevos pisos en sectores internos y la adquisición de una máquina para el afilado de patines.

“Estamos muy contentos de anunciar esta apertura tan esperada. Sabemos que la pista de hielo de Yamana Bar es mucho más que un espacio recreativo: es un lugar de encuentro para la comunidad”, expresó Luciana Cantero, responsable de Yamana Bar & Patín.

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