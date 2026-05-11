Estudiantes de Ushuaia realizaron un recorrido histórico y cultural por Río Grande

El Municipio de Río Grande recibió a estudiantes de 5° y 6° grado de la Escuela N° 24 “Juan Luis Galán” de Ushuaia, quienes participaron de un recorrido por distintos espacios históricos y culturales de la ciudad. La actividad fue organizada a través de la Subsecretaría de Turismo municipal.

La propuesta comenzó en la histórica Torre de Agua, uno de los edificios vinculados al patrimonio y la identidad riograndense. Luego, los alumnos visitaron el Salón de Exposición “Malvinas en la Memoria”, donde veteranos compartieron experiencias y reflexiones relacionadas con la Causa Malvinas.

El recorrido finalizó en el Museo Municipal “Virginia Choquintel”, donde los estudiantes pudieron acercarse a contenidos sobre la historia, la cultura y la naturaleza fueguina a través de sus salas y exposiciones.

La jornada permitió que chicos y chicas de Ushuaia conozcan parte del acervo histórico de Río Grande, en una experiencia educativa que combinó memoria, identidad local y aprendizaje fuera del aula.