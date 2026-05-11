La Municipalidad abrió la inscripción para un nuevo curso gratuito de manipulación de alimentos

La capacitación se dictará los días 18, 19 y 20 de mayo, de 10 a 12, en la sede del SOEM. Está destinada a mayores de 18 años, emprendedores gastronómicos, trabajadores independientes y vecinos interesados en incorporar herramientas sobre higiene e inocuidad alimentaria.
 
Ushuaia11/05/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia abrió las inscripciones para una nueva edición del Curso de Manipulación de Alimentos, una propuesta de formación destinada a vecinos y vecinas mayores de 18 años que buscan adquirir conocimientos básicos para el trabajo seguro con productos alimenticios.

La capacitación se realizará los días 18, 19 y 20 de mayo, de 10 a 12 horas, en las instalaciones del SOEM, ubicadas en 8 de Noviembre 284. El curso tendrá una modalidad teórica y abordará contenidos vinculados a higiene, manipulación segura, buenas prácticas sanitarias e inocuidad alimentaria.

La iniciativa está orientada a personas que trabajan con alimentos, emprendedores y emprendedoras del rubro gastronómico, trabajadores independientes y público en general que quiera sumar herramientas útiles para su actividad laboral o comunitaria.

Desde el Municipio señalaron que la propuesta es coordinada por el equipo de Punto Digital Ushuaia, dependiente de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, con el objetivo de ampliar el acceso a capacitaciones gratuitas y fortalecer oportunidades de formación para la comunidad.

La secretaria del área, Verónica Maestro, sostuvo que estos espacios permiten “brindar herramientas concretas para el trabajo, fortalecer oportunidades de inserción laboral y promover también el cuidado comunitario a través de prácticas seguras”. En la misma línea, la subsecretaria Yanira Martínez remarcó que el curso acerca contenidos necesarios para quienes trabajan o emprenden en el rubro alimenticio.

Las inscripciones se realizan de manera online. Los cupos son limitados y se entregarán certificados de asistencia.

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