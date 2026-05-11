La Municipalidad abrió la inscripción para un nuevo curso gratuito de manipulación de alimentos
La Municipalidad de Ushuaia abrió las inscripciones para una nueva edición del Curso de Manipulación de Alimentos, una propuesta de formación destinada a vecinos y vecinas mayores de 18 años que buscan adquirir conocimientos básicos para el trabajo seguro con productos alimenticios.
La capacitación se realizará los días 18, 19 y 20 de mayo, de 10 a 12 horas, en las instalaciones del SOEM, ubicadas en 8 de Noviembre 284. El curso tendrá una modalidad teórica y abordará contenidos vinculados a higiene, manipulación segura, buenas prácticas sanitarias e inocuidad alimentaria.
La iniciativa está orientada a personas que trabajan con alimentos, emprendedores y emprendedoras del rubro gastronómico, trabajadores independientes y público en general que quiera sumar herramientas útiles para su actividad laboral o comunitaria.
Desde el Municipio señalaron que la propuesta es coordinada por el equipo de Punto Digital Ushuaia, dependiente de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, con el objetivo de ampliar el acceso a capacitaciones gratuitas y fortalecer oportunidades de formación para la comunidad.
La secretaria del área, Verónica Maestro, sostuvo que estos espacios permiten “brindar herramientas concretas para el trabajo, fortalecer oportunidades de inserción laboral y promover también el cuidado comunitario a través de prácticas seguras”. En la misma línea, la subsecretaria Yanira Martínez remarcó que el curso acerca contenidos necesarios para quienes trabajan o emprenden en el rubro alimenticio.
Las inscripciones se realizan de manera online. Los cupos son limitados y se entregarán certificados de asistencia.