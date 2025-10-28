Río Grande se prepara para el Pre Cosquín 2026: extienden inscripciones y confirman las fechas del evento

La grilla tendrá su primera jornada el sábado, con la presentación de artistas del rubro música, mientras que el domingo será el turno de bailarinas y bailarines de distintos puntos de la región. La instancia contará con jurados de reconocida trayectoria en danza y música folklórica, además de un veedor oficial del Festival encargado de la fiscalización del certamen.

Quienes deseen participar podrán completar su inscripción ingresando a cultura.riogrande.gob.ar, donde se encuentran el formulario y las bases y condiciones correspondientes.

Como ocurre en cada edición, los artistas que resulten ganadores y viajen a Cosquín recibirán alojamiento en un hotel con sala de ensayo, servicio de comidas, seguro médico y un equipo destinado exclusivamente a gestionar su acreditación ante la organización del festival.

Desde el Municipio remarcaron que esta política cultural, impulsada a través de la Subsecretaría de Cultura, tiene como fin acompañar a quienes representan a Río Grande en uno de los escenarios más emblemáticos del folklore argentino, promoviendo el talento local y fortaleciendo la identidad cultural de la ciudad.