Río Grande: el Punto de Venta de “RGA Alimentos” mantiene su oferta de productos frescos y locales en el Paseo Canto del Viento

En este espacio, las y los vecinos pueden encontrar carne porcina, pescados frescos, huevos agroecológicos y pollo fresco de la marca municipal “RGA Alimentos”, una propuesta que apunta a garantizar productos de calidad a precios competitivos, con una trazabilidad directa entre productores y consumidores.

Desde el Municipio remarcaron que este programa forma parte del trabajo conjunto con productores locales para fortalecer los canales de comercialización y aportar valor agregado a la producción de la zona. El objetivo es seguir afianzando la Soberanía Alimentaria en Río Grande, ampliando la oferta de alimentos frescos y reforzando el vínculo entre quienes producen y quienes compran.

La iniciativa se sostiene como una herramienta clave para el acceso a alimentos de calidad, al tiempo que impulsa el desarrollo local y el crecimiento del sector agroalimentario riograndense.