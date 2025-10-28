Río Grande incorporó Wi-Fi satelital en las 25 unidades del transporte público: ya funciona el servicio de Starlink en toda la flota

Las antenas ya fueron instaladas en todos los colectivos y el sistema se encuentra operativo. Desde el Municipio destacaron que la iniciativa mejora la experiencia de viaje y amplía las herramientas cotidianas de quienes utilizan el transporte público, desde mantenerse informados hasta trabajar, estudiar o comunicarse ante cualquier emergencia.

Con esta conectividad, los pasajeros podrán usar sin dificultad la aplicación SUBE, cargar crédito, pagar el boleto desde el celular y acceder a beneficios del sistema. El servicio también permite una mayor sensación de seguridad a bordo, al posibilitar comunicaciones rápidas e inmediatas en situaciones imprevistas.

A su vez, Río Grande cuenta con la aplicación oficial CityBus Río Grande, que mediante geolocalización permite conocer en tiempo real el recorrido de cada unidad, optimizar tiempos de espera y prever el arribo exacto del colectivo a la parada más cercana.

Desde el Ejecutivo municipal remarcan que este salto tecnológico es el resultado de un trabajo conjunto entre el Municipio y CityBus, en el marco de un proceso más amplio de modernización del transporte urbano. La incorporación de internet satelital gratuito coloca a Río Grande entre las ciudades que apuestan a un sistema de movilidad más eficiente, conectado y acorde a las necesidades actuales de los usuarios.