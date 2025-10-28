Río Grande incorporó Wi-Fi satelital en las 25 unidades del transporte público: ya funciona el servicio de Starlink en toda la flota

El Municipio de Río Grande avanzó en un nuevo capítulo de modernización del transporte urbano: desde esta semana, las 25 unidades que integran la flota de CityBus cuentan con internet satelital gratuito mediante tecnología Starlink. La medida, impulsada bajo la gestión del intendente Martín Perez, responde a una demanda creciente de conectividad por parte de los usuarios y posiciona a la ciudad como una de las primeras del país en incorporar este tipo de servicio.

Las antenas ya fueron instaladas en todos los colectivos y el sistema se encuentra operativo. Desde el Municipio destacaron que la iniciativa mejora la experiencia de viaje y amplía las herramientas cotidianas de quienes utilizan el transporte público, desde mantenerse informados hasta trabajar, estudiar o comunicarse ante cualquier emergencia.

Con esta conectividad, los pasajeros podrán usar sin dificultad la aplicación SUBE, cargar crédito, pagar el boleto desde el celular y acceder a beneficios del sistema. El servicio también permite una mayor sensación de seguridad a bordo, al posibilitar comunicaciones rápidas e inmediatas en situaciones imprevistas.

A su vez, Río Grande cuenta con la aplicación oficial CityBus Río Grande, que mediante geolocalización permite conocer en tiempo real el recorrido de cada unidad, optimizar tiempos de espera y prever el arribo exacto del colectivo a la parada más cercana.

Desde el Ejecutivo municipal remarcan que este salto tecnológico es el resultado de un trabajo conjunto entre el Municipio y CityBus, en el marco de un proceso más amplio de modernización del transporte urbano. La incorporación de internet satelital gratuito coloca a Río Grande entre las ciudades que apuestan a un sistema de movilidad más eficiente, conectado y acorde a las necesidades actuales de los usuarios.

El Municipio de Río Grande informó que el Punto de Venta de “RGA Alimentos”, ubicado en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650), continúa abierto al público de martes a sábado entre las 10 y las 20, mientras que los domingos atiende de 10 a 13. La iniciativa se consolidó como una alternativa accesible para que las familias riograndenses accedan a alimentos frescos, sanos y producidos en la ciudad.

Río Grande cerró el Programa Municipal de Neurodesarrollo con más de 600 participantes certificados

El Municipio de Río Grande, a través del Centro Municipal de las Infancias —dependiente de la Secretaría de Salud—, concretó el cierre del Programa Municipal de Formación sobre Neurodesarrollo destinado a la comunidad educativa de toda la provincia. La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Martín Perez, busca fortalecer las herramientas pedagógicas y de acompañamiento de quienes trabajan con las infancias y acompañan sus trayectorias educativas.

La Municipalidad de Ushuaia y la UNTDF acuerdan capacitaciones para fortalecer a emprendedores locales

La Municipalidad de Ushuaia firmó un convenio de colaboración con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) para desarrollar un programa de capacitaciones destinado a emprendedores y emprendedoras de la ciudad. La iniciativa será impulsada por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos y busca sumar herramientas contables, financieras y de gestión a los proyectos productivos locales.

Río Grande cerró el Programa Municipal de Neurodesarrollo con más de 600 participantes certificados

Tierra del Fuego renovó su representación nacional con triunfo libertario

La Libertad Avanza en Tierra del Fuego obtuvo una victoria contundente en las elecciones de este domingo. Agustín Coto y Belén Monte de Oca serán los nuevos Senadores Nacionales, mientras que Miguel Rodríguez se incorporará a la Cámara de Diputados, consolidando así una representación plena del espacio libertario en el Congreso.

Hablan de educación como prioridad, pero el aula les quedó demasiado lejos

Casi finalizando el año, el Gobierno provincial dejó caer la educación pública: miles de chicos fueguinos perdieron otro ciclo lectivo mientras quienes pueden pagar una escuela privada siguieron aprendiendo sin sobresaltos. Un ministro que promete solucionar el conflicto con el SUTEF —o solo vende humo pos electoral—, al punto de que ya nadie sabe si habla en serio o si es otra puesta en escena. Peor que una imagen o un video de IA: resulta imposible distinguir qué es real y qué es una broma de mal gusto. La brecha educativa es un daño real y, si nadie se hace cargo, será también irreversible.

Culminó la segunda edición de la Liga Municipal de Newcom en Río Grande

Con una jornada cargada de emoción y compañerismo, finalizó la segunda edición de la Liga Municipal de Newcom, organizada por el Municipio de Río Grande a través de la Subsecretaría de Deportes. Durante dos meses, personas mayores de las categorías +50 y +60, en ramas femenina y masculina, compartieron competencia, encuentro y comunidad en un torneo que se consolida como un clásico del calendario deportivo local.

La Municipalidad de Ushuaia y la UNTDF acuerdan capacitaciones para fortalecer a emprendedores locales

Río Grande cerró el Programa Municipal de Neurodesarrollo con más de 600 participantes certificados

