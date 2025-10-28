Río Grande cerró el Programa Municipal de Neurodesarrollo con más de 600 participantes certificados

La propuesta tuvo una convocatoria récord: más de 600 participantes completaron la cursada, aprobaron el examen final y recibieron su certificación, reflejando el compromiso de docentes, equipos de salud y profesionales ligados a la primera infancia y la educación primaria. Para el Municipio, se trata de un logro que consolida un espacio de formación colectiva con impacto real en el sistema educativo provincial.

La capacitación estuvo dirigida a docentes de nivel inicial y primario, estudiantes de carreras docentes, personal de salud, acompañantes terapéuticos, terapeutas ocupacionales, profesores de educación física y de deportes. El espacio fue interdisciplinario y permitió compartir experiencias y enfoques en torno al desarrollo infantil y a las formas de acompañar las trayectorias escolares desde una mirada integral.

El programa contempló cuatro encuentros centrados en distintos aspectos del neurodesarrollo, abordados desde una perspectiva inclusiva:

• Comprendiendo el TDAH en el ámbito escolar

• Una mirada integral desde la pediatría del desarrollo en la infancia

• Hablemos sobre el perfil de funcionamiento

• Comprendiendo el TEA en el ámbito escolar

El último encuentro se desarrolló el viernes y estuvo a cargo del neuropsicólogo Nicolás Cataldo, especializado en trayectorias escolares diversas e integrante del equipo ampliado del Centro Municipal de las Infancias. Cataldo brindó herramientas concretas para promover prácticas educativas respetuosas, sensibles y centradas en la singularidad de cada niño y niña.

Desde el Municipio destacaron que la propuesta cuenta con resolución ministerial en trámite, lo que permitirá ampliar el alcance del programa frente al alto interés demostrado por los y las participantes.

Con este cierre, la gestión de Martín Perez reafirma su enfoque de cuidado integral de las infancias, impulsando políticas públicas que promueven entornos educativos accesibles, inclusivos y empáticos, donde cada trayectoria sea acompañada con respeto, información y una mirada amplia del desarrollo infantil.