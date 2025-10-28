La Municipalidad de Ushuaia y la UNTDF acuerdan capacitaciones para fortalecer a emprendedores locales

El acuerdo incorpora contenidos vinculados a administración, finanzas, marketing y economía social, con el objetivo de mejorar la organización y el desarrollo de los emprendimientos que forman parte del ecosistema económico de Ushuaia.

La secretaria Yanira Martínez Ortiz destacó que esta articulación “refuerza el compromiso de acompañar el crecimiento de los emprendimientos locales, brindando herramientas concretas que fortalezcan la economía social y comunitaria”. Señaló además que cada instancia de capacitación “es una oportunidad para profesionalizar el trabajo, mejorar la gestión y seguir construyendo una Ushuaia más inclusiva y solidaria”.

Martínez Ortiz sostuvo que la alianza con la UNTDF “demuestra que cuando el Estado y la Universidad trabajan en conjunto, se potencia el desarrollo local y se fortalecen las oportunidades para toda la comunidad”.