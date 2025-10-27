Color, talento y emoción en la segunda muestra anual de Gimnasia Artística Municipal

Niñas y niños de entre 6 y 13 años desplegaron todo su talento en una jornada cargada de energía y alegría. Divididos en grupos, realizaron rutinas en suelo, salto, barra y viga, combinando destreza, coordinación y trabajo en equipo en cada presentación.

El cierre estuvo marcado por un momento de emoción colectiva, con la tradicional “ola” que unió a participantes y familias, seguida de la entrega de presentes y dulces para cada gimnasta como reconocimiento a su dedicación y esfuerzo durante el año.

“Siempre es muy lindo ver lo que preparan y la emoción con que lo plasman en cada una de las presentaciones; y, a su vez, poder observar el crecimiento que van alcanzando muestra a muestra. Para nosotros es un orgullo, como escuela municipal, ver no solo los logros que obtienen, sino también el acompañamiento permanente de las familias”, destacó la presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán.

La muestra volvió a confirmar que la gimnasia artística municipal no solo forma deportistas, sino también espacios de encuentro y desarrollo integral para las infancias de la ciudad.