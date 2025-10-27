Color, talento y emoción en la segunda muestra anual de Gimnasia Artística Municipal

ShelknamsurPolítica26/10/2025
Lechman: “El pueblo fueguino castigó en las urnas la mala gestión del Gobierno provincial”. El primer mensaje político tras la confirmación de la tendencia electoral en Tierra del Fuego llegó desde la Legislatura. El legislador Jorge Lechman afirmó que el resultado expresa un castigo directo del pueblo fueguino a la mala gestión del Gobierno provincial, que —según señaló— abandonó la salud, la educación y se concentró en perseguir opositores y jueces mientras insistía con una reforma constitucional ajena a las necesidades reales de la gente.
26/10/2025
La Libertad Avanza en Tierra del Fuego obtuvo una victoria contundente en las elecciones de este domingo. Agustín Coto y Belén Monte de Oca serán los nuevos Senadores Nacionales, mientras que Miguel Rodríguez se incorporará a la Cámara de Diputados, consolidando así una representación plena del espacio libertario en el Congreso.
26/10/2025
El espacio “Defendamos Tierra del Fuego” obtuvo alrededor del 20% de los votos y busca posicionarse como alternativa en la provincia. Plantean revisar estrategias y reforzar el trabajo territorial ante el avance del modelo “anti-Estado”.
26/10/2025
El intendente de Ushuaia y presidente del Partido Justicialista de Tierra del Fuego, Walter Vuoto, realizó un análisis de los resultados electorales del domingo, donde el peronismo sostuvo dos de las tres bancas que ponía en juego en el Congreso. Agradeció a la militancia y destacó el gesto político de Carolina Yutrovic por acompañar la lista que terminó representando al oficialismo provincial.
26/10/2025
El gobernador Gustavo Melella salió a hablar luego del golpe electoral del domingo. Pero lejos de hacerse cargo de la mala gestión y el desgaste evidente del oficialismo, eligió el camino más fácil: pasar factura y responsabilizar a otros por la pérdida de una banca en el Senado.
26/10/2025
El intendente de Ushuaia y presidente del PJ de Tierra del Fuego AeIAS, Walter Vuoto, encabezó el encuentro partidario tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas nacionales, que confirmaron que Cristina López será la nueva senadora por la provincia y Agustín “Tita” Tita ocupará una banca en la Cámara de Diputados.
26/10/2025
El presidente Javier Milei habló desde el búnker de su alianza política tras una jornada decisiva en las urnas, en la que logró una victoria contundente en las elecciones legislativas. Reconoció que su espacio afronta una nueva etapa en la que buscará consensos estructurales con gobernadores y legisladores de partidos que hasta ahora no estaban alineados con su proyecto.
27/10/2025
Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas, el referente de Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, felicitó a La Libertad Avanza y destacó que la performance obtenida por su fuerza consolida una alternativa real en el escenario provincial.
27/10/2025
Casi finalizando el año, el Gobierno provincial dejó caer la educación pública: miles de chicos fueguinos perdieron otro ciclo lectivo mientras quienes pueden pagar una escuela privada siguieron aprendiendo sin sobresaltos. Un ministro que promete solucionar el conflicto con el SUTEF —o solo vende humo pos electoral—, al punto de que ya nadie sabe si habla en serio o si es otra puesta en escena. Peor que una imagen o un video de IA: resulta imposible distinguir qué es real y qué es una broma de mal gusto. La brecha educativa es un daño real y, si nadie se hace cargo, será también irreversible.
27/10/2025
El Municipio de Río Grande informó que el punto de venta de RGA Alimentos, ubicado en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650), continúa atendiendo con normalidad y ofreciendo productos frescos a precios competitivos para las familias riograndenses.