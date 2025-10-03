Registro de Población Histórica: cómo participar si naciste o llegaste antes de 1965

El padrón se organiza en dos etapas. En primer lugar, los interesados —o un familiar en su representación— deben completar el formulario digital disponible en este enlace. Aquellos que no cuenten con acceso a internet o requieran asesoramiento pueden comunicarse al 2964-486460.

Cumplido ese paso, un agente municipal se pondrá en contacto de manera individual para coordinar una entrevista presencial. Allí se solicitará la documentación correspondiente: a los nacidos en la ciudad se les pedirá DNI y partida de nacimiento, mientras que quienes se radicaron antes de 1965 deberán acreditar la residencia con comprobantes como cambios de domicilio o documentos de identidad anteriores. La presentación también podrá realizarse por un familiar.

Desde la gestión del intendente Martín Perez subrayan que este registro se enmarca en una política pública que coloca a las personas mayores en el centro de las prioridades. “Reconocer la historia y el compromiso de quienes nacieron o eligieron esta tierra en los años sesenta es también reconocer el esfuerzo que hizo grande a nuestra ciudad”, remarcan desde el Ejecutivo.