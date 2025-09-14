La Municipalidad de Ushuaia continúa con las tareas de limpieza tras el fuerte temporal de viento

Ushuaia bajo alerta amarilla: ráfagas de viento podrían superar los 100 km/h este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para Ushuaia por fuertes vientos este sábado 13 de septiembre, entre las 15 y las 21 horas. Se recomienda no salir salvo que sea necesario, ya que se esperan ráfagas que podrían superar los 100 km/h. La Municipalidad instó a los vecinos a asegurar objetos sueltos, extremar precauciones al conducir y recordó que la línea 103 de Defensa Civil está disponible las 24 horas.