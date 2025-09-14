Río Grande fue sede del 1° Encuentro Provincial de Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional

El evento estuvo destinado principalmente a docentes, equipos de gestión de escuelas técnicas y centros de formación profesional, donde reunió a más de 80 participantes que se sumaron a las distintas actividades y debates.

Durante la apertura, se hizo entrega de una Declaración de Interés Municipal.

En este marco, Karina Trejo, secretaria de Asuntos Gremiales de AMET, expresó: “agradecemos al Intendente Martín Perez y al secretario de Gestión Ciudadana Gonzalo Ferro, porque desde el primer momento en el que les trajimos la idea se pusieron a disposición creyendo en nosotros y de que esto nos permite poder mejorar las instituciones”.

El programa incluyó múltiples disertaciones y conversatorios a cargo de profesionales y referentes educativos. En representación del Municipio, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, participó en el espacio “Diálogos acerca de las prácticas profesionalizantes en las Escuelas Técnicas de la Provincia y Centros de Formación Profesional”, en el que también intervinieron coordinadores de colegios, docentes, ingenieros y estudiantes de 6° y 7° año del Colegio Provincial Ernesto Guevara.

El Encuentro se desarrolló durante dos jornadas, el 9 y 10 de septiembre, en el Espacio Tecnológico de Pellegrini 520, y se proyecta como un punto de partida para seguir pensando la educación técnica como motor de desarrollo productivo y social en Tierra del Fuego.