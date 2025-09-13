Ushuaia avanza con la reconstrucción de la vereda del cementerio y mejoras en el Monumento de Antiguos Pobladores

Te puede interesar

Ushuaia bajo alerta amarilla: ráfagas de viento podrían superar los 100 km/h este sábado Shelknamsur Locales 13/09/2025 El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para Ushuaia por fuertes vientos este sábado 13 de septiembre, entre las 15 y las 21 horas. Se recomienda no salir salvo que sea necesario, ya que se esperan ráfagas que podrían superar los 100 km/h. La Municipalidad instó a los vecinos a asegurar objetos sueltos, extremar precauciones al conducir y recordó que la línea 103 de Defensa Civil está disponible las 24 horas.

La Municipalidad de Ushuaia activó el COE y estuvo en la calle durante el temporal de viento Shelknamsur Locales 13/09/2025 La tarde del viernes y hasta entrada la noche, los fuertes vientos que azotaron Ushuaia pusieron a prueba a la ciudad. La Municipalidad respondió activando el Comité Operativo de Emergencias (COE) y salió a dar respuesta junto a Defensa Civil, bomberos, Protección Civil de la Provincia y la Dirección Provincial de Energía.

Ushuaia avanza en políticas inclusivas: reunión plenaria del COMUDI Shelknamsur Locales 12/09/2025 La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, llevó adelante una nueva reunión plenaria del Consejo Municipal de Discapacidad (COMUDI) en el Centro de Salud Municipal, con el objetivo de profundizar en el tratamiento de diversas temáticas vinculadas a la inclusión.

Este sábado “la muni más cerca” estará en los barrios Pipo, Kaupén y KyD Shelknamsur Locales 11/09/2025 La Municipalidad de Ushuaia desplegará este sábado 13 de septiembre el dispositivo “La Muni más Cerca” en los barrios Pipo, Kaupén y el macizo KyD, con la presencia de distintas secretarías que acercarán servicios y prestaciones a vecinos y vecinas.

Municipalidad y Prefectura realizaron limpieza en la Bahía Encerrada Shelknamsur Locales 11/09/2025 La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, en conjunto con personal de la Prefectura Naval Argentina y la Asociación Bahía Encerrada (ABE), llevó adelante una nueva jornada de limpieza en la reserva natural Bahía Encerrada, con el objetivo de poner en valor este espacio.

Cine fueguino en pantalla grande: Ushuaia celebra el ciclo “Hecho en Tierra del Fuego” Shelknamsur Locales 09/09/2025 La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, en conjunto con la Asociación Civil del Audiovisual Fueguino (ACAF), llevará adelante en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi el Ciclo de Cine “Hecho en Tierra del Fuego” los días 24 y 25 de septiembre.

Personal municipal de Ushuaia realizó la limpieza de un sector de avenida Héroes de Malvinas Shelknamsur Locales 08/09/2025 Dando continuidad a los operativos de limpieza de las principales avenidas y calles de la ciudad, personal de la Municipalidad de Ushuaia realizó una intervención en la avenida Héroes de Malvinas entre la rotonda del Centro Polivalente de Arte y la rotonda del acceso al barrio Ecológico.

La Municipalidad de Ushuaia y ACEDU llevaron adelante la primera jornada de la “Fiesta de las Colectividades” Shelknamsur Locales 07/09/2025 En el marco del Día del Inmigrante, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, junto a la Asociación de Colectividades Extranjeras en Ushuaia (ACEDU), llevaron adelante la primera jornada de la Fiesta de las Colectividades en el Microestadio José “Cochocho” Vargas.

La Municipalidad invita a participar de la Expo Feria del Mes de la Primavera en el Gimnasio del Colegio Don Bosco Shelknamsur Locales 07/09/2025 La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos y la Secretaría de Economía y Finanzas, invita a la comunidad a disfrutar de una nueva edición de la Expo Emprendedores, en el marco de los festejos por el Mes de la Primavera.

La Municipalidad inauguró la primera Cancha de Tejo techada Shelknamsur Locales 03/09/2025 La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes, inauguró este miércoles la primera cancha de tejo techada de la ciudad, en el marco de las actividades organizadas por el mes de los jubilados y jubiladas.