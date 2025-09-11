Operaciones conjuntas en el fin del mundo: la Armada y la Fuerza Aérea refuerzan su adiestramiento en Tierra del Fuego

En escenarios de alta complejidad como la baja montaña y el monte austral, efectivos de la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea llevaron adelante un exigente adiestramiento conjunto en la provincia de Tierra del Fuego. Con prácticas que incluyeron paracaidismo, esquí alpino y navegación terrestre, las Fuerzas buscan consolidar su interoperabilidad y desplegar una capacidad de respuesta eficaz ante misiones especiales.

El Comando del Área Naval Austral informó que durante las pasadas semanas, efectivos de la Armada Argentina (ARA) y la Fuerza Aérea Argentina (FAA) llevaron a cabo un intenso adiestramiento conjunto en baja montaña y monte austral en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el objetivo de fortalecer la interoperabilidad entre ambas Fuerzas en escenarios de alta complejidad.

Participaron en la actividad integrantes del Comando de Fuerzas de Operaciones Navales Especiales de la ARA, conformado por la Agrupación Comandos Anfibios y la Agrupación Buzos Tácticos, junto a efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de la FAA.

Entre las ejercitaciones llevadas a cabo en distintos entornos naturales de la región, se concretaron prácticas de paracaidismo en la zona de Tierra Mayor, técnicas en uso de armas y navegación terrestre en Punta Remolinos, además de prácticas de esquí alpino y de travesía en el cerro Castor. En ese marco, la FAA brindó apoyo logístico mediante la presencia de un avión Hércules C-130, que operó como plataforma para la realización de saltos en paracaídas.

Este tipo de ejercicios permite consolidar la interoperabilidad institucional entre las dos Fuerzas Armadas, favoreciendo el desarrollo de capacidades combinadas que aseguren una respuesta eficaz y coordinada en misiones especiales.

Asimismo, la totalidad de las actividades desarrolladas contó con el apoyo de unidades dependientes del Comando del Área Naval Austral y de la Brigada de Infantería de Marina Austral, mediante la participación de las unidades de superficie de la División Patrullado Austral y de los Batallones de Infantería de Marina N°4 y N°5.

