“Río Grande impulsa la soberanía alimentaria con la entrega de 2 millones de plantines”

Río Grande abre inscripciones para el Seminario de Electricidad Industrial Básico
El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Empleo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo, lanzó una nueva propuesta de capacitación en el marco del programa «Formarte es Crecer». Se trata del Seminario de Electricidad Industrial Básico, una formación dirigida a personas con conocimientos previos en electricidad que buscan dar un salto en su desarrollo personal y profesional dentro del sector industrial.