“Río Grande impulsa la soberanía alimentaria con la entrega de 2 millones de plantines”

En el marco del Día del Agricultor, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, dio inicio a una nueva temporada de entregas del Programa Municipal “RGA Agroproductiva”. Este año se proyecta la distribución de 2 millones de plantines de hortalizas, cifra que representa un crecimiento respecto a la temporada anterior, en la que se entregaron 1.800.000 plantines. La gestión del intendente Martín Perez fortalece con acciones concretas la producción local, impulsa la soberanía alimentaria y dinamiza la economía de la ciudad.

De interés 11/09/2025ShelknamsurShelknamsur
plantines
Los plantines —de 21 variedades como lechuga, acelga, perejil, cilantro, rúcula y orégano, tomates, entre otras— son producidos en el Invernadero Municipal por trabajadores y trabajadoras del área. La entrega comenzó con más de 230 productores y productoras inscriptos en el programa y se extenderá hasta junio de 2026, acompañando a cada familia con plantines de calidad que permiten acortar los tiempos de producción y garantizar mejores rendimientos.

Además, el Municipio realizó inversiones para fortalecer la presente temporada, entre ellas la incorporación de un nuevo motocultivador y una fumigadora para aplicar bioinsumos, con el fin de seguir consolidando prácticas más sustentables en la producción local.

En este sentido, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, destacó que “con la entrega de 2 millones de plantines, Río Grande da un nuevo paso en la transición hacia la soberanía alimentaria. Y lo hacemos en un contexto donde el Estado nacional se corre, dando de baja programas como el Pro Huerta. Frente a ese retroceso, el Municipio de Río Grande, por decisión política del intendente Martín Perez, redobla la apuesta y garantiza que nuestros productores sigan accediendo a plantines de calidad, con un gran derrame en la economía local”.

“Además, vamos a continuar con propuestas de formación en producción para la comunidad y con nuevos programas que nos permitan generar cada vez más alimentos locales en Río Grande. Defender la producción local es defender nuestra soberanía, y Río Grande está demostrando que tiene la capacidad de hacerlo con trabajo, innovación y compromiso comunitario”, agregó el funcionario.

Cabe destacar que el Programa “RGA Agroproductiva” no solo comprende la entrega de plantines, sino que además abarca la asistencia técnica a los productores y facilita el acceso a puntos de comercialización para fortalecer el desarrollo económico de las familias riograndenses.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con la promoción de políticas públicas que fortalezcan la producción local, garanticen alimentos frescos y saludables, y consoliden la soberanía alimentaria como un pilar fundamental para el presente y el futuro de la ciudad.

