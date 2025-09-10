Entre la crisis del sector privado y la reforma constitucional: las definiciones de Von Der Thusen

En diálogo con el programa El Cronista Urbano de Ushuaia, por Radio Provincia, el parlamentario señaló que la iniciativa, que plantea una nueva alícuota para reforzar el salario docente, colisiona con otros derechos de igual jerarquía, como el sostenimiento de la actividad económica privada. “El reclamo por la equiparación salarial es válido, pero no solo los docentes necesitan mejoras. Además, es el sector que ha tenido los acuerdos paritarios más favorables en los últimos años. No se puede sostener una ley que termine afectando de manera directa o indirecta al comercio y al sector productivo”, sostuvo.

El legislador también puso el foco en el impacto que tendría un nuevo tributo sobre la economía local y recordó que el Gobierno provincial firmó en 2017 el pacto fiscal con Nación, lo que impide avanzar unilateralmente con cambios impositivos. “Si se incumple el pacto fiscal, las consecuencias económicas serían para toda la sociedad, no solo para un sector. Por eso hay que ser responsables, más aún en el contexto político y social actual”, remarcó.

Consultado sobre la intimación de la Agencia Nacional de Puertos al Ejecutivo por la Ley 1596 —que destina ingresos del Puerto de Ushuaia a la OSEF—, Von Der Thusen explicó que el propio presupuesto 2025 ya autoriza al Gobierno a tomar fondos de entes superavitarios mediante préstamos. “El puerto no tiene un superávit real, y si ya le pidieron recursos a través del presupuesto, es difícil que se pueda aplicar la ley 1596. Además, siempre que se han tomado fondos de entes superavitarios, han terminado perdiendo porque la devolución en tiempo y forma nunca se cumple”, advirtió.

En cuanto al Presupuesto 2025, recordó que no lo acompañó por el déficit proyectado, la baja de becas estudiantiles y la posibilidad de usar fondos de entes superavitarios. Al mismo tiempo, valoró que se haya incluido una cláusula para impedir el ingreso de nuevas plantas permanentes, aunque criticó el crecimiento del Estado en los últimos años: “El 95% del presupuesto se destina a gastos corrientes, y eso limita la capacidad de inversión en áreas como educación, salud y seguridad”.

Von Der Thusen adelantó además que presentará un proyecto para crear una comisión de seguimiento del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva. Según dijo, “no sabemos qué proyectos se presentan, cuáles se aprueban o cuáles se rechazan. Son recursos de todos los fueguinos y hay que garantizar transparencia. Si no nos ocupamos, el día que se caiga el régimen industrial, el último va a apagar la luz”.

En relación a la reforma constitucional, recordó que su bloque presentó un proyecto para derogar la ley que declara la necesidad de reforma, aunque el Superior Tribunal de Justicia la avaló por mayoría. “Más allá de lo que podamos pensar, hay que ser respetuosos del fallo judicial. Si hay que ir a la Corte Suprema, será por la vía correspondiente, pero hoy la ley está vigente y el gobernador podrá convocar a elecciones”, expresó.

El legislador mencionó además que tiene en agenda iniciativas vinculadas a discapacidad, licencias especiales y mejoras en las pensiones RUPE, aunque lamentó que la Legislatura lleve meses sin sesiones. “No podemos tratar temas urgentes si las comisiones no se habilitan. En estos meses cancelé reuniones con familias de personas con discapacidad porque no había avances. Vamos a retomarlas en septiembre para seguir trabajando en propuestas concretas”, concluyó.