Río Grande celebra el Mes del Turismo con actividades gratuitas y salidas recreativas

ShelknamsurDe interés 07/09/2025
El Municipio comenzará este 8 de septiembre con la distribución de los módulos alimentarios para los vecinos empadronados en el Programa Alimentario Municipal. La entrega se realizará en distintos puntos de la ciudad y tendrá modalidades especiales para adultos mayores y personas con discapacidad.
ShelknamsurNacionales07/09/2025
El Presidente habló desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata tras confirmarse el triunfo del peronismo en la provincia. Con un discurso breve y autocrítico, admitió la magnitud del revés y marcó diferencias en su trato hacia los ministros y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
ShelknamsurNacionales07/09/2025
El gobernador Axel Kicillof se convirtió en el gran protagonista de la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires. Tras conocerse los resultados oficiales, que le dieron a Fuerza Patria casi el 47% de los sufragios y una diferencia superior a 13 puntos frente a La Libertad Avanza, el mandatario subió al escenario acompañado por intendentes, candidatos y funcionarios. La militancia lo recibió con un cántico contundente: “Es para Axel, la conducción”.
ShelknamsurNacionales08/09/2025
El intendente de Río Grande, Martín Perez, celebró el contundente triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires y subrayó la importancia de trasladar ese mismo compromiso a Tierra del Fuego en las próximas elecciones.
ShelknamsurJudiciales 08/09/2025
En Tierra del Fuego, una provincia atravesada por índices de pobreza que alcanzan a casi la mitad de sus habitantes y con la desocupación creciendo en los barrios, el Gobierno decidió concentrar su energía en sostener la reforma constitucional. El proceso, que demandará no menos de 5 mil millones de pesos, fue objetado por el legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, y el exconcejal y abogado de Río Grande, Paulino Rossi, quienes presentaron un recurso extraordinario federal para intentar frenar la iniciativa.
ShelknamsurLocales08/09/2025
Dando continuidad a los operativos de limpieza de las principales avenidas y calles de la ciudad, personal de la Municipalidad de Ushuaia realizó una intervención en la avenida Héroes de Malvinas entre la rotonda del Centro Polivalente de Arte y la rotonda del acceso al barrio Ecológico.
ShelknamsurDe interés 08/09/2025
Con más de 5.000 vecinos y vecinas que participaron de las actividades, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia junto a la Asociación de Colectividades Extranjeras de Ushuaia (ACEDU), impulsó en el Microestadio José “Cochocho” Vargas la 23° Edición de la “Fiesta de las Colectividades”.
ShelknamsurDe interés 08/09/2025
El evento se llevó adelante este sábado 6 en el Paseo Canto del Viento. Con el acompañamiento del Estado Municipal, se busca fortalecer la identidad local y poner en valor la producción cervecera.
ShelknamsurDe interés 08/09/2025
El Municipio de Río Grande, junto a la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL) y la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), invitan a participar del III Congreso Internacional de Prevención de Suicidio que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en la ciudad de Ushuaia, en el Salón Milenium del Hotel Las Hayas.
ShelknamsurNacionales08/09/2025
Los candidatos a senadores por Fuerza Patria, Cristina López y Federico Runín, mantuvieron una reunión de trabajo con Agustín Tita y Paola Mancilla, postulantes a diputados, con miras a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. El encuentro estuvo atravesado por una definición política clara: reforzar la estrategia territorial y consolidar un mensaje de unidad frente al gobierno de Javier Milei. “Los candidatos de Fuerza Patria en todo el país, somos la única opción en el Congreso para marcarle un límite a la crueldad de Milei, somos los que vamos a ponerle un freno a Milei”, remarcaron.