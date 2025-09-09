Río Grande celebra el Mes del Turismo con actividades gratuitas y salidas recreativas

La Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Río Grande anunció una serie de propuestas para celebrar el Mes del Turismo, con actividades destinadas a vecinas y vecinos de la ciudad.

La primera jornada será “Una noche en el Aeropuerto”, un encuentro recreativo que se realizará este viernes 12 de septiembre a las 20 horas en el Aeropuerto Ramón Trejo Noel. Allí, los participantes podrán conocer las máquinas utilizadas en el mantenimiento de pistas, que estarán exhibidas en el estacionamiento. El evento contará además con la presencia de productores locales como La Alfajorería TDF, Alfajores del Fin del Mundo y el Taller de Diseño, mientras que Maru Confitería ofrecerá su gastronomía. La jornada tendrá un cierre musical a cargo de la Orquesta Kayen. La participación será libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.

Por otro lado, junto con la Dirección de Desarrollo Local, se organizarán salidas recreativas para visitar a productores de la ciudad. Estas recorridas serán los siguientes días:

Sábado 13 de septiembre: Honte Barras de Cereal, Chinoa Chocolatería y Cervecería Scotia.
Sábado 20 de septiembre: Mamá Flora, Alfajores Fin del Mundo y Kotaix Café de Especialidad.

Domingo 28 de septiembre: Klaute Cervecería, la Plantinera municipal y la Chacra Virgen de Guadalupe.
Cada salida se realizará de 16 a 18 horas, con cupos limitados. Podrán participar personas mayores de 12 años y las inscripciones se realizan a través de la página oficial turismo.riogrande.gob.ar.

