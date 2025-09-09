Cine fueguino en pantalla grande: Ushuaia celebra el ciclo “Hecho en Tierra del Fuego”

La propuesta, con entrada libre y gratuita, se enmarca en el 30° Aniversario de la Casa de la Cultura y ofrecerá dos funciones diarias —a las 19:00 y 21:00— con largometrajes, cortometrajes de ficción y documentales. También se sumarán producciones interactivas, contenidos de nuevos medios y la presencia de realizadores para comentar sus obras.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, destacó: “Estamos muy contentos de acompañar esta propuesta, que exhibirá a la comunidad una selección de producciones audiovisuales realizadas en nuestra provincia. En este momento tan complejo que atraviesa nuestro cine nacional, es importante visibilizar y reconocer el gran talento con el que cuenta Tierra del Fuego y Ushuaia, así como la importancia de las políticas públicas que fomentaron su desarrollo”.

Por su parte, Juan Pablo Lattanzi, presidente de ACAF, invitó a la comunidad a sumarse: “No solo podrán acceder a producciones audiovisuales realizadas en Tierra del Fuego, sino escuchar a las y los realizadores fueguinos que participaron en su creación, poniendo en valor todo este material realizado en los últimos años”.

Para conocer más sobre el ciclo “Hecho en Tierra del Fuego”, las y los interesados pueden visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush y de la Asociación Civil del Audiovisual Fueguino en @acaf_audiovisual.