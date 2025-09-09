Cine fueguino en pantalla grande: Ushuaia celebra el ciclo “Hecho en Tierra del Fuego”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, en conjunto con la Asociación Civil del Audiovisual Fueguino (ACAF), llevará adelante en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi el Ciclo de Cine “Hecho en Tierra del Fuego” los días 24 y 25 de septiembre.

Locales09/09/2025ShelknamsurShelknamsur
CINE
Copiar Código AMP

La propuesta, con entrada libre y gratuita, se enmarca en el 30° Aniversario de la Casa de la Cultura y ofrecerá dos funciones diarias —a las 19:00 y 21:00— con largometrajes, cortometrajes de ficción y documentales. También se sumarán producciones interactivas, contenidos de nuevos medios y la presencia de realizadores para comentar sus obras.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, destacó: “Estamos muy contentos de acompañar esta propuesta, que exhibirá a la comunidad una selección de producciones audiovisuales realizadas en nuestra provincia. En este momento tan complejo que atraviesa nuestro cine nacional, es importante visibilizar y reconocer el gran talento con el que cuenta Tierra del Fuego y Ushuaia, así como la importancia de las políticas públicas que fomentaron su desarrollo”.

Por su parte, Juan Pablo Lattanzi, presidente de ACAF, invitó a la comunidad a sumarse: “No solo podrán acceder a producciones audiovisuales realizadas en Tierra del Fuego, sino escuchar a las y los realizadores fueguinos que participaron en su creación, poniendo en valor todo este material realizado en los últimos años”.

Para conocer más sobre el ciclo “Hecho en Tierra del Fuego”, las y los interesados pueden visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush y de la Asociación Civil del Audiovisual Fueguino en @acaf_audiovisual.

Te puede interesar
RESIDUOS-1

Operativo de limpieza en el barrio Peniel

Shelknamsur
Locales31/08/2025

La Municipalidad de Ushuaia realizó un operativo de limpieza y retiro de residuos voluminosos en el barrio Peniel, con la participación del personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a la que se sumaron vecinos y vecinas del sector.

Lo más visto
Axel

“Es para Axel, la conducción”: la militancia celebró el triunfo bonaerense y empujó a Kicillof a la proyección nacional

Shelknamsur
Nacionales07/09/2025

El gobernador Axel Kicillof se convirtió en el gran protagonista de la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires. Tras conocerse los resultados oficiales, que le dieron a Fuerza Patria casi el 47% de los sufragios y una diferencia superior a 13 puntos frente a La Libertad Avanza, el mandatario subió al escenario acompañado por intendentes, candidatos y funcionarios. La militancia lo recibió con un cántico contundente: “Es para Axel, la conducción”.

md (1)

Una reforma millonaria en tiempos de pobreza: la Provincia contestó un recurso extraordinario federal

Shelknamsur
Judiciales 08/09/2025

En Tierra del Fuego, una provincia atravesada por índices de pobreza que alcanzan a casi la mitad de sus habitantes y con la desocupación creciendo en los barrios, el Gobierno decidió concentrar su energía en sostener la reforma constitucional. El proceso, que demandará no menos de 5 mil millones de pesos, fue objetado por el legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, y el exconcejal y abogado de Río Grande, Paulino Rossi, quienes presentaron un recurso extraordinario federal para intentar frenar la iniciativa.

photo_5042212458302910078_x

El 3° Congreso Internacional de Prevención de Suicidio llegará a Ushuaia

Shelknamsur
De interés 08/09/2025

El Municipio de Río Grande, junto a la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL) y la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), invitan a participar del III Congreso Internacional de Prevención de Suicidio que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en la ciudad de Ushuaia, en el Salón Milenium del Hotel Las Hayas.

photo_5039722193315016351_y-1

Fuerza Patria refuerza su estrategia rumbo al 26 de octubre

Shelknamsur
Nacionales08/09/2025

Los candidatos a senadores por Fuerza Patria, Cristina López y Federico Runín, mantuvieron una reunión de trabajo con Agustín Tita y Paola Mancilla, postulantes a diputados, con miras a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. El encuentro estuvo atravesado por una definición política clara: reforzar la estrategia territorial y consolidar un mensaje de unidad frente al gobierno de Javier Milei. “Los candidatos de Fuerza Patria en todo el país, somos la única opción en el Congreso para marcarle un límite a la crueldad de Milei, somos los que vamos a ponerle un freno a Milei”, remarcaron.