Fuerza Patria refuerza su estrategia rumbo al 26 de octubre

Durante la reunión, los dirigentes coincidieron en la necesidad de desplegar una campaña cercana, “cuerpo a cuerpo, casa por casa, cara a cara con nuestros vecinos y vecinas”, en un escenario donde entienden que la disputa electoral no solo es provincial sino también nacional. En esa línea, sostuvieron que “solo la fuerza de los fueguinos y las fueguinas puede terminar con la crueldad de Milei. En octubre vamos a ganar en todo el país, para frenar las políticas que lastiman a nuestra gente”.

La agenda incluyó ejes de campaña vinculados al fortalecimiento territorial del espacio y a la construcción de propuestas legislativas que den respuesta a las demandas de los vecinos y vecinas de Tierra del Fuego. “Cuando las fuerzas populares se encuentran, se abre un camino de esperanza en todo el país. Con unidad, podemos ponerle límites al ajuste de Milei, con unidad vamos a frenar lo que duele y vamos a volver a construir la Argentina y Tierra del Fuego que nos merecemos”, destacaron, marcando a la vez una línea divisoria con quienes quedaron fuera del armado. “Quienes no aceptaron ser parte de esta unidad son cómplices y funcionales a Milei y a un gobierno libertario que ataca nuestra provincia y destruye el futuro de las familias fueguinas”, afirmaron.

La senadora Cristina López sostuvo que “Fuerza Patria es lo que necesitamos para que Tierra del Fuego se vuelva a poner de pie. Para que deje de avanzar el miedo y vuelva a crecer la esperanza. Ya demostramos que no le tenemos miedo a Milei. Son ellos o nosotros”. En la misma dirección, Federico Runín remarcó que “el equipo que estamos construyendo tiene convicciones claras y no se vende. Nos mueve la defensa del trabajo, de nuestra soberanía y del modelo de provincia que estamos construyendo con Gustavo Melella, desde el sur, con dignidad y memoria”.

Por su parte, Agustín Tita y Paola Mancilla subrayaron la importancia de consolidar un bloque legislativo fuerte que frene el avance de las políticas de ajuste y acompañe una agenda de crecimiento con inclusión, desarrollo y justicia social. “La defensa de Tierra del Fuego y sus intereses debe ser bandera para garantizar a los fueguinos y fueguinas en el Congreso un bloque que no permitirá que se sigan avasallando derechos, poner límite a la derecha, construyendo una Argentina que incluya a todos sus habitantes, no una Argentina para pocos”, enfatizó Tita.

Desde Fuerza Patria ratificaron que el único camino posible para enfrentar al gobierno nacional es la organización, la unidad y la militancia activa en cada barrio y en cada rincón de la provincia, convencidos de que la elección de octubre será decisiva para el futuro de Tierra del Fuego y de todo el país.