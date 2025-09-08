Fuerza Patria refuerza su estrategia rumbo al 26 de octubre

Los candidatos a senadores por Fuerza Patria, Cristina López y Federico Runín, mantuvieron una reunión de trabajo con Agustín Tita y Paola Mancilla, postulantes a diputados, con miras a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. El encuentro estuvo atravesado por una definición política clara: reforzar la estrategia territorial y consolidar un mensaje de unidad frente al gobierno de Javier Milei. “Los candidatos de Fuerza Patria en todo el país, somos la única opción en el Congreso para marcarle un límite a la crueldad de Milei, somos los que vamos a ponerle un freno a Milei”, remarcaron.

Nacionales08/09/2025ShelknamsurShelknamsur
photo_5039722193315016351_y-1
Durante la reunión, los dirigentes coincidieron en la necesidad de desplegar una campaña cercana, “cuerpo a cuerpo, casa por casa, cara a cara con nuestros vecinos y vecinas”, en un escenario donde entienden que la disputa electoral no solo es provincial sino también nacional. En esa línea, sostuvieron que “solo la fuerza de los fueguinos y las fueguinas puede terminar con la crueldad de Milei. En octubre vamos a ganar en todo el país, para frenar las políticas que lastiman a nuestra gente”.

La agenda incluyó ejes de campaña vinculados al fortalecimiento territorial del espacio y a la construcción de propuestas legislativas que den respuesta a las demandas de los vecinos y vecinas de Tierra del Fuego. “Cuando las fuerzas populares se encuentran, se abre un camino de esperanza en todo el país. Con unidad, podemos ponerle límites al ajuste de Milei, con unidad vamos a frenar lo que duele y vamos a volver a construir la Argentina y Tierra del Fuego que nos merecemos”, destacaron, marcando a la vez una línea divisoria con quienes quedaron fuera del armado. “Quienes no aceptaron ser parte de esta unidad son cómplices y funcionales a Milei y a un gobierno libertario que ataca nuestra provincia y destruye el futuro de las familias fueguinas”, afirmaron.

La senadora Cristina López sostuvo que “Fuerza Patria es lo que necesitamos para que Tierra del Fuego se vuelva a poner de pie. Para que deje de avanzar el miedo y vuelva a crecer la esperanza. Ya demostramos que no le tenemos miedo a Milei. Son ellos o nosotros”. En la misma dirección, Federico Runín remarcó que “el equipo que estamos construyendo tiene convicciones claras y no se vende. Nos mueve la defensa del trabajo, de nuestra soberanía y del modelo de provincia que estamos construyendo con Gustavo Melella, desde el sur, con dignidad y memoria”.

Por su parte, Agustín Tita y Paola Mancilla subrayaron la importancia de consolidar un bloque legislativo fuerte que frene el avance de las políticas de ajuste y acompañe una agenda de crecimiento con inclusión, desarrollo y justicia social. “La defensa de Tierra del Fuego y sus intereses debe ser bandera para garantizar a los fueguinos y fueguinas en el Congreso un bloque que no permitirá que se sigan avasallando derechos, poner límite a la derecha, construyendo una Argentina que incluya a todos sus habitantes, no una Argentina para pocos”, enfatizó Tita.

Desde Fuerza Patria ratificaron que el único camino posible para enfrentar al gobierno nacional es la organización, la unidad y la militancia activa en cada barrio y en cada rincón de la provincia, convencidos de que la elección de octubre será decisiva para el futuro de Tierra del Fuego y de todo el país.

md (1)

Una reforma millonaria en tiempos de pobreza: la Provincia contestó un recurso extraordinario federal

Shelknamsur
Judiciales 08/09/2025

En Tierra del Fuego, una provincia atravesada por índices de pobreza que alcanzan a casi la mitad de sus habitantes y con la desocupación creciendo en los barrios, el Gobierno decidió concentrar su energía en sostener la reforma constitucional. El proceso, que demandará no menos de 5 mil millones de pesos, fue objetado por el legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, y el exconcejal y abogado de Río Grande, Paulino Rossi, quienes presentaron un recurso extraordinario federal para intentar frenar la iniciativa.

photo_5042212458302910078_x

El 3° Congreso Internacional de Prevención de Suicidio llegará a Ushuaia

Shelknamsur
De interés 08/09/2025

El Municipio de Río Grande, junto a la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL) y la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), invitan a participar del III Congreso Internacional de Prevención de Suicidio que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en la ciudad de Ushuaia, en el Salón Milenium del Hotel Las Hayas.