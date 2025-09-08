Personal municipal de Ushuaia realizó la limpieza de un sector de avenida Héroes de Malvinas

ShelknamsurLocales07/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos y la Secretaría de Economía y Finanzas, invita a la comunidad a disfrutar de una nueva edición de la Expo Emprendedores, en el marco de los festejos por el Mes de la Primavera.
07/09/2025
El Municipio comenzará este 8 de septiembre con la distribución de los módulos alimentarios para los vecinos empadronados en el Programa Alimentario Municipal. La entrega se realizará en distintos puntos de la ciudad y tendrá modalidades especiales para adultos mayores y personas con discapacidad.
07/09/2025
En el marco del Día del Inmigrante, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, junto a la Asociación de Colectividades Extranjeras en Ushuaia (ACEDU), llevaron adelante la primera jornada de la Fiesta de las Colectividades en el Microestadio José “Cochocho” Vargas.
07/09/2025
El peronismo arrasó en la provincia de Buenos Aires con casi 47 % de los votos, de acuerdo a los resultados oficiales con más del 80 % de mesas escrutadas. La participación alcanzó el 63 % del padrón, un nivel que superó las expectativas y que refuerza la centralidad bonaerense en el mapa político argentino. El mensaje de las urnas fue claro: el electorado volvió a respaldar al peronismo unido y le marcó un freno a la narrativa libertaria.
07/09/2025
El Presidente habló desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata tras confirmarse el triunfo del peronismo en la provincia. Con un discurso breve y autocrítico, admitió la magnitud del revés y marcó diferencias en su trato hacia los ministros y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
07/09/2025
El gobernador Axel Kicillof se convirtió en el gran protagonista de la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires. Tras conocerse los resultados oficiales, que le dieron a Fuerza Patria casi el 47% de los sufragios y una diferencia superior a 13 puntos frente a La Libertad Avanza, el mandatario subió al escenario acompañado por intendentes, candidatos y funcionarios. La militancia lo recibió con un cántico contundente: “Es para Axel, la conducción”.
08/09/2025
El intendente de Río Grande, Martín Perez, celebró el contundente triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires y subrayó la importancia de trasladar ese mismo compromiso a Tierra del Fuego en las próximas elecciones.
08/09/2025
En Tierra del Fuego, una provincia atravesada por índices de pobreza que alcanzan a casi la mitad de sus habitantes y con la desocupación creciendo en los barrios, el Gobierno decidió concentrar su energía en sostener la reforma constitucional. El proceso, que demandará no menos de 5 mil millones de pesos, fue objetado por el legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, y el exconcejal y abogado de Río Grande, Paulino Rossi, quienes presentaron un recurso extraordinario federal para intentar frenar la iniciativa.
08/09/2025
Con más de 5.000 vecinos y vecinas que participaron de las actividades, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia junto a la Asociación de Colectividades Extranjeras de Ushuaia (ACEDU), impulsó en el Microestadio José “Cochocho” Vargas la 23° Edición de la “Fiesta de las Colectividades”.
08/09/2025
El Municipio de Río Grande, junto a la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL) y la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), invitan a participar del III Congreso Internacional de Prevención de Suicidio que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en la ciudad de Ushuaia, en el Salón Milenium del Hotel Las Hayas.