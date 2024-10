Lechman subrayó que la situación requiere que las autoridades portuarias actuales decidan si desechan la obra o le dan continuidad. Muchos de estos funcionarios han ocupado cargos de autoridad portuaria durante el gobierno de la exgobernadora Fabiana Ríos, por lo que están al tanto de la ineficacia del proyecto. Es por eso que el gobierno actual tiene la responsabilidad de definir si la obra se desestima o se perfecciona.

Obra año 2005/06

La marea extraordinaria de este lunes, y con suerte, sin vientos del oeste, que azota a Ushuaia, deja en evidencia las falencias en la ejecución de la obra portuaria realizada en la ciudad. Si hubiera habido viento del oeste, la situación podría haber sido aún más grave.

Así lo expresó el legislador, quien señaló que “estamos hablando de una obra portuaria ineficiente en la cual se gastaron cientos de miles de dólares que no son de los funcionarios, son del pueblo de Tierra del Fuego”. Lechman fue categórico al indicar que lo más preocupante es el mal uso de los recursos públicos. “Es un despilfarro de recursos”, sostuvo.

Octubre 2024

“Si bien no es un proyecto iniciado por la actual gestión de gobierno, llevamos 5 años sin que se haga nada. Los trabajos están mal realizados e insuficientes, y no cumplen con las medidas necesarias. Las tablas estacas son cortas y no brindan la estabilidad requerida. Esta obra, técnicamente, está mal realizada”, concluyó.