El Movimiento Popular Fueguino de Río Grande se opone a la reforma constitucional: "No es el momento adecuado"

Recordemos que el Superior Tribunal de Justicia resolvió la semana pasada una medida cautelar solicitada por el legislador Jorge Andrés Lechman de Somos Fueguinos (SJ) en relación a la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes, lo que añade un nuevo capítulo a la ya tensa discusión sobre la reforma constitucional en la provincia.

Desde el año pasado, el legislador Damián Löffler, referente histórico del MPF, optó por no apoyar el proyecto de reforma constitucional que se discutió sobre tablas en la Legislatura fueguina en diciembre de 2023. Según Zamora, esta decisión no fue tomada a la ligera, sino que estuvo fundamentada en un análisis exhaustivo del contexto económico y social de la provincia y el país. "No era el momento", afirmó Zamora, subrayando que el año pasado, la situación económica era ya muy compleja, y lejos de mejorar, se ha agravado aún más.

Zamora fue categórica al afirmar que el MPF sigue priorizando las verdaderas necesidades de los fueguinos, como la falta de empleo y las dificultades para llegar a fin de mes, sobre una agenda política (del gobierno provincial) que parece desconectada de la realidad. "Hoy la situación económica del país y de la provincia no ha mejorado; la agenda de la gente no es discutir una reforma constitucional, sino cómo sobrevivir en este contexto", enfatizó.