Ybars ratificó que «La premisa de nuestra gestión es estar al lado de los vecinos de Río Grande»

El concejal de la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Ybars, participó durante el pasado fin de semana de diversas actividades y reuniones, como el acto de inauguración del Gimnasio del Colegio María Auxiliadora; un encuentro con la Asociación de Colectividades Extranjeras y Descendientes; la visita a familias que han tenido hijos recientemente, a quienes procedió a la entrega de una canasta y con quienes pudo conocer diversas inquietudes; y la Feria Social de Emprendedores celebrada en el Comité local de la calle Elcano 681.

El edil radical repasó que “Han sido varios días de diversas actividades, tanto protocolares como políticas y partidarias. Sin duda que la inauguración del Gimnasio del Colegio María Auxiliadora es algo muy importante, ya que refleja una demanda de la comunidad educativa y una necesidad que, tras el trabajo del Gobierno de la Provincia, logró ser satisfecha y hemos estado allí junto al resto de mis pares, acompañando esta celebración y todo lo que significa para los padres, estudiantes, profes de la institución educativa”.

Por otra parte, mantuvo un encuentro con miembros de la Asociación de Colectividades Extranjeras y Descendientes, con quienes abordó la necesidad de llevar adelante una agenda de trabajo, llevando al recinto de sesiones distintas inquietudes que han manifestado. “No podemos hablar de la Río Grande de hoy sin destacar la labor de nuestros pioneros que, muchas veces, han venido de otras provincias y de otros países para forjar su propio proyecto de vida a nivel personal y familiar, y han encontrado en esta región tan austral la posibilidad de crecer y desarrollarse. Por eso estoy convencido que debemos construir y fortalecer el vínculo con ellos, que fueron agrupándose en asociaciones de colectividades y muchos de sus descendientes son hoy vecinos que tienen una historia que contar y que nos pueden ayudar seguramente a dar lo mejor de nosotros mismos para darle a Río Grande el futuro promisorio que se merece”.

Asimismo, el concejal Ybars, prosiguiendo el contacto con vecinos de la ciudad, visitó a familias en sus hogares y en centros de salud en donde han tenido hijos, a quienes entregó canastas con presentes y aprovechó la ocasión para dialogar y conocer las preocupaciones y las necesidades. “El contexto que estamos atravesando es por todos sabido que no sólo no es el mejor sino que ha causado un gran impacto negativo en la comunidad. Poder acompañar al lado de los vecinos y conocer sus preocupaciones es uno de los pilares sobre los cuales basamos nuestra gestión. La primera infancia es un grupo etario que no podemos descuidar, es de público conocimiento la importancia que radica el poder llevar adelante políticas públicas que atiendan las necesidades de los niños”.

Por último, el también presidente del Comité Provincia de la UCR acompañó la Feria Social de Emprendedores que se llevó adelante de manera conjunta con el Comité local presidido por Lisandro García Vieyra. Con la instalación de aproximadamente 35 feriantes que ofrecieron a quienes se acercaron al Comité productos de calidad a bajo precio, el radicalismo continúa realizando distintas actividades sociales, poniendo a disposición de los vecinos sus instalaciones, reafirmando la continuidad del Comité a puertas abiertas.