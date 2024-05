En diálogo con Radio 10 Gustavo Ventura Presidente de la Fundación Argentina Desarrolla y referente del Partido Arraigo y Renovación de Tierra del Fuego afirmó, al hablar de las aplicaciones de transporte en la ciudad de Ushuaia que “Hay que defender el trabajo de cada Ushuaiense y apoyar la adaptación a los nuevos tiempos que vivimos como son las apps de transporte, de logística o envíos, los choferes y usuarios no son delincuentes, y están hoy forzados a operar en la clandestinidad, con toda la precariedad que eso conlleva. Nosotros creemos firmemente que se debe permitir, que la modernidad y las aplicaciones funcionen con un Estado presente que acompañe. No se puede tapar el sol con la mano y negar la realidad nos llevó en Ushuaia a lugares de mucho atraso con miradas anacrónicas que no nos gustan como sociedad. La competencia es inevitable en todos los ámbitos y nunca es mala, sino que eleva los standards, mejora el servicio y los precios que recibe el cliente”.