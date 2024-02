En ese sentido, Rojo atribuyó el actual contexto económico provincial “a raíz de los cambios permanentes a nivel nacional que están afectando directamente a las arcas provinciales”.



Sin embargo, la funcionaria remarcó que durante la apertura de las mesas paritarias “el compromiso asumido por esta gestión es iniciar el diálogo con los gremios, manteniendo de manera armónica las arcas provinciales”.



“De este modo, durante la reunión se buscó llevar tranquilidad, llevando a los gremios una certeza que todos los ingresos extras que haya, se van a volcar al salario, a la contención social así como a salud pública y a la obra social del Estado”, agregó.



Consultada sobre la respuesta de las entidades gremiales ante este panorama económico general, la viceministra de Economía sostuvo que “todos los gremios han manifestado su preocupación, tanto a la situación nacional como al contexto provincial, y han manifestado la necesidad de trabajar de manera coordinada para poder sostener la paz social en este contexto tan cambiante que tenemos”.



“Por el momento no se abordaron porcentajes sino que acordamos una agenda de trabajo y estamos convocando a partir de este miércoles a los distintos gremios, porque vamos a trabajar por sectores en mesas técnicas”, concluyó.



“La situación es crítica y tenemos que trabajar en conjunto”



La secretaria general de la ATSA en Río Grande, Claudia Etchepare, hizo un balance del encuentro y pidió “trabajar en conjunto” al entender que “hoy la situación es crítica” a nivel nacional y provincial”.



En ese sentido, consideró que se debe “acompañar a la gestión del Gobernador y a las gestiones municipales porque esta situación afecta a todos los vecinos y vecinas de la provincia”, considerando que “esto es una lucha y en conjunto tenemos que salir adelante”.



“De este contexto no sale el Gobernador solo, no sale el Municipio solo ni salimos los gremios solos, hoy todos tenemos que encontrar consenso y una respuesta para todos aquellos que menos tienen”, cerró.



Por su parte, el secretario general de ATE en Río Grande, Felipe Concha, destacó la importancia del encuentro mantenido con el gobernador Gustavo Melella, asegurando que “se habló del ajuste que se viene aplicando a nivel nacional”, por lo que “no son cosas muy buenas pero aun así el Gobernador convoca a paritarias”.



“Para nosotros es importante porque estamos transitando un momento difícil, pero lo importante es que tenemos paritarias y vamos a empezar a trabajar para ir recuperando el salario de los trabajadores”, remarcó.



Por último, Concha consideró que “va a ser difícil hoy conformar a los trabajadores, pero vamos a trabajar para ver cómo podemos mejorar el salario de nuestros compañeros en un momento crítico como el que atravesamos”.