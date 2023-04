Tierra del Fuego, una zona sísmica: ¿Estamos preparados?

“Debemos tener mayor conciencia. Vivimos en una región que tiene condición de área sísmica, por eso la comunidad tiene que saber qué hacer y qué no, ante una emergencia de esta naturaleza”, dijo Rabassa. “No tenemos concientización de nuestra condición de alta sismicidad, esa es la diferencia que tenemos con la comunidad chilena, que están en la misma estructura geológica que nosotros, pero ellos tienen una gran conciencia de cómo prepararse y cómo actuar”.

Rabassa destacó cómo en la ciudad chilena de Porvenir se han implementado medidas preventivas, como la cartelería que indica rutas de evacuación en caso de tsunamis. “Los chilenos tienen plena conciencia sísmica porque pasaron muchas veces por esa situación”, agregó. Según el geólogo, tres de los cinco sismos de mayor intensidad registrados en la historia de la humanidad tuvieron lugar en territorio chileno, y uno en la misma latitud que San Carlos de Bariloche.

El eje de la cordillera andina, desde Bolivia hasta Cabo de Hornos, controla toda la actividad sísmica en América. Aunque la actividad sísmica es escasa en la costa Atlántica, Rabassa vio que esto no garantiza que no pueda ocurrir algún evento. “Toda la actividad sísmica está controlada por el eje de la cordillera andina, desde Bolivia hasta Cabo de Hornos. Nuestra América tiene un comportamiento geológico totalmente diferente, del lado occidental, está toda la actividad tectónica, sísmica y volcánica. Por el otro lado, se encuentra la falta total de actividad sísmica en nuestra costa Atlántica, pero esto no garantiza que no pueda pasar”.

Rabassa concluyó haciendo un llamado a las autoridades gubernamentales y municipales para promover la concientización y la educación sobre cómo actuar ante eventos sísmicos. “Permanentemente la naturaleza nos avisa sobre qué es lo que sucede en la corteza terrestre del planeta. La recomendación es que el Gobierno y los Municipios comiencen con una mayor concientización, para que la comunidad sepa qué hacer ante estos eventos”.